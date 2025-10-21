バイセル、一般社団法人日本シーサート協議会に加盟

株式会社BuySell Technologies

総合リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、2025年10月に一般社団法人日本シーサート協議会（NCA：Nippon CSIRT Association）に加盟いたしましたのでお知らせします。

■加盟の背景

当社は中古品の買取・販売を行うリユース事業において、年々事業成長を続けています。リユース業界は、中古品の買取に際して、お客様の本人確認書類の確認および3年間の記録が古物営業法により義務付けられており、日常的に重要な個人情報を取り扱う機会の多い業界です。

事業拡大、積極的に推進しているM&Aによるグループ拡大に伴って、安全に管理するべき情報資産の量と範囲は急速に拡大しています。

近年サイバー攻撃の高度化・巧妙化が進むなか、これらの情報資産を適切に保護し、管理することの重要性が一層高まっています。当社では2024年10月に、本社およびグループ企業横断の情報セキュリティ緊急事態対応チーム（CSIRT）を設立し、インシデント対応力の強化を進めてきました。

このたび、さらなる体制の強化と、他組織との連携による迅速な情報共有を目的として、シーサート協議会への加盟が承認されました。

今後も情報セキュリティ体制の高度化とインシデント対応力の向上に努めるとともに、加盟組織との連携した脅威情報の共有に取り組んでまいります。

■日本シーサート協議会 加盟情報

正式名称：Aegis BuySell CSIRT

所属組織名：株式会社 BuySell Technologies

加盟年月：2025年10月

URL：https://www.nca.gr.jp/member/ab-csirt.html

■日本シーサート協議会について

一般社団法人日本シーサート協議会（Nippon CSIRT Association、略称：NCA）は、サイバーセキュリティに関する情報共有と連携を推進するために設立された団体です。

現在、国内で600を超える企業・団体が加盟しており、シーサート間の連携による被害最小化の体制構築、早期警戒情報の共有、広域かつ深刻なインシデント対応の共同演習など、サイバーセキュリティ強化に向けた活動を展開しています。

公式サイト：https://www.nca.gr.jp/

会社概要

株式会社BuySell Technologiesは、「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションに掲げ、総合リユース事業「バイセル」を展開しています。出張買取を中心に、着物や切手、ブランド品などご自宅に眠る品を次に必要とする方へつなぎ、循環型社会の実現に貢献しています。

また、テクノロジーを活用した自社開発プロダクトによる業務効率化やデータ活用を推進するとともに、リユース業界におけるM&Aを積極的に展開。国内外への二次流通網を拡大し、グループ全体では年間40万件以上の出張査定や400店舗超の買取拠点を有するなど、業界トップクラスの規模へと成長を続けています。

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/

サービスサイト：https://buysell-kaitori.com/