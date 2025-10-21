【大盛況御礼】2日間で4.8万人が来場！ご当地キャラカーニバルinぐんま2025

群馬県エンターテインメント・コンテンツ課


　9月27日(土)・28日(日)の2日間、今年で３回目となる「ご当地キャラカーニバル in ぐんま2025」を開催しました。ぐんまちゃんやお友だちの「あおま」「みーみ」、熊本県の「くまモン」など、県内外から総勢120のキャラクターが集結し、2日間で合計約4.8万人のお客様が県内外から来場しました。群馬県庁県民広場をメイン会場に行われた大型キャラクターイベントは大盛況となりました。


　今回初披露となったぐんまちゃんの新ステージ「DJぐんまちゃんスペシャルステージ」では会場がダンスホールと化し、ステージゲストと来場者のみなさんとが一体となって楽しむ時間となりました。また、今回初の試みとなった、前橋商店街との連携・キャラクターグリーティングにも多くのお客様にご来場いただき、地域一体でイベントを盛り上げていくことを実現できました。



■9月27日(土)
- オープニング
- オープニング「ミンナノグンマ CHANCE！」
- 県民広場「キャラクターPRステージ」
- 県民広場「HIMAWARI ちゃんねるステージ」
- 県民ホール北「寺嶋由芙　キャラクタースペシャルコラボLIVE」
- 昭和庁舎「ぐんまちゃん＆参加キャラでお手振り」
- 前橋中央通り商店街「キャラクターグリーティング」
- 県民広場「ぐんまちゃんPRブース」













(C)2010熊本県くまモン



■9月28日(日)









(C)2010熊本県くまモン



■「ご当地キャラカーニバルinぐんま2025」実施概要
- 日時：2025年9月27日(土)、28日(日)　
- 場所：群馬県庁 県民広場　ほか
- 参加費：無料
- 協力：（一社）日本ご当地キャラクター協会
- イベント特設WEBサイト：https://gunma-characarnival.com/(https://gunma-characarnival.com/)


■ぐんまちゃんについて



名前：ぐんまちゃん(GUNMACHAN)


誕生日：2月22日


年齢：人間だと７歳くらい


好きなこと：


・楽しいこと、人を笑顔にすること


・温泉でリフレッシュ


・ぐんまの食べ物


特技：みんなを癒す不思議な力


仕事：群馬県宣伝部長








