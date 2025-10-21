ライブ配信×ショートドラマ第2弾「ゴーストライバー」を10月30日より公開開始　～「アイデンティティ」に続く第2弾として、コメディホラードラマを展開～

株式会社KIRINZ

ライバー事務所「StockForce（ストックフォース）」は、2025年10月30日より、「ライブ配信×ショートドラマ」シリーズの第2弾作品「ゴーストライバー」を公開いたします。10月1日に公開した第1弾「アイデンティティ」に続く新作として、コメディホラーの世界観を展開します。本作品では、所属ライバーが短編ドラマの演者として登場し、TikTokにて定期的にショートドラマを公開します。

ショートドラマ詳細ページ：

https://slpcontest.com/ghost/

■ショートドラマ「ゴーストライバー」について

目を覚ますと幽霊となってしまった霊子は、目の前にいる死神から、生前の未練を晴らさなければ成仏できないと告げられる。3人の友人（ゆかり・さおり・まい）の力を借りて成仏を目指す。死神、霊媒師を巻き込み、笑いと恐怖が交錯するコメディホラードラマ。

霊子：事故で亡くなり、成仏できずこの世を彷徨う幽霊。明るく素直な性格で、配信を使って成仏しようと奮闘する。

ゆかり：霊子を支えるしっかり者で、よく周りが見えている姉御肌。霊子のことをいつも気にかけている。

さおり：ノリと勢いが命で、いつも手鏡を持っているギャル。さおりの一言は、よく周りをかき乱す。

まい：オカルト好きで、冷静に分析することを得意とする。意外と恋愛系も興味津々？

死神：生き死を担当しており、霊子が無事に成仏できるように試練を与えた張本人で、不器用な性格。

霊媒師：除霊を生業としており、責任感がある人物。死神とは昔からの知り合い。

悟：ゆかりの彼氏で、ファッションが好きすぎるあまり、他人の服装にケチをつけてしまう性格。

■公開スケジュール

・公開日時：2025年10月30日 18時より配信開始

・配信プラットフォーム：TikTok

投稿アカウント

https://www.tiktok.com/@stockforce_official_

■株式会社KIRINZ（キリンジ）とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。オンライン配信ミスコン『MODECON』の運営事業、ライバーマネジメント事業を中心にライブ配信市場のシェアを拡大しています。また、ミスコン出場者、SNSer、女子大生と協創するマーケティングの新しいカタチをソリューションとして企業に提供していきます。「人類の可能性を引き出す ～挑戦できる社会をつくる～」というMVを掲げ、当社のスタッフ、当社に関わる人々が、「挑戦する」ことにおいて様々な分野で社会のために貢献できる世界を目指します。

■会社概要

名称：株式会社KIRINZ

代表：代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地：東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立：2016年4月27日

URL： https://kirinz.tokyo/

MODECON ： https://modecon.jp/

KIRINZライバー：https://kirinz.tokyo/liver/

StockForceライバー：https://www.stockforce.jp

＜当プロジェクトに関するお問い合わせ先＞

株式会社KIRINZ

TEL：03-6432-9675 MAIL：info@kirinz.tokyo