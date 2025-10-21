ブライダルリング専門店「アイプリモ」銀座本店4周年記念フェア

プリモグローバルホールディングス株式会社

ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」では、旗艦店である『アイプリモ銀座本店』の移転グランドオープンから10月29日で4周年を迎えます。

ラグジュアリーブランドが立ち並ぶ銀座２丁目中央通りに位置し、5つのフロアで構成されたフラグシップストア。オープン以来、多くのお客様がご来店くださり「半個室の綺麗なお部屋でじっくり時間をかけて選べました。皆さん気持ちの良い対応で、人生の大事な節目にこちらのお店を選んでよかったと思います。」「高級感のある店内に席を用意していただき、納得いくまで相談ができました。気に入った素敵な指輪と出会うことができました。」等のメッセージをいただいております。

4周年を記念して、10月25日(土)から11月24日(月)の期間、「Ginza Flagship shop 4th Anniversary Fair」を開催。ブライダルリングをご成約いただいたお客様に、素敵なプレゼントをご用意しております。この機会にぜひご来店をお待ちしております。

■アイプリモ銀座本店

店内は高級感のある天然素材と上品で上質な演出にこだわり、5層で構成された各階のストアエクスペリエンスをお楽しみいただけます。4階にはプロポーズサロンを設け、プロポーズをお考えのお客様にプロポーズアイテムやサービスのご提案。銀座本店限定展示の婚約指輪もご用意しております。ブライダルリング専門店だから叶えられる220種類以上の豊富なデザインの中から、ジュエリーコーディネーターがおふたりにぴったりの婚約指輪・結婚指輪をご提案いたします。

https://www.iprimo.jp/shop/kanto/ginza

＜アニバーサリーフェア 概要＞

移転グランドオープン4周年を記念し、「Ginza Flagship shop 4th Anniversary Fair」を開催。

期間中、アイプリモ 銀座本店にてブライダルリングをご成約いただいたお客さまへ、素敵なプレゼントをご用意しております。*数量限定

開催期間：10月25日(土)～11月24日(月)

開催店舗：アイプリモ銀座本店

■サプライズプロポーズに『パーフェクトプロポーズリング(R)』

プロポーズで贈った婚約指輪をパートナーのご要望に合わせて、指輪やネックレスに後から変更できるアイプリモのオリジナルサービスです。プロポーズ時のリングのデザインは「シリウス」「フラネリー」「ヴィオラ」の3種類からお選びいただくことができ、本物のダイヤモンドとプラチナでおつくりします。

https://www.iprimo.jp/proposering/

■パーソナルハンド診断(R)

アイプリモの“特別な体験”

生涯ともに身に着けていく結婚指輪。幸せの象徴であるからこそ、いちばん似合う結婚指輪を見つけてほしい。そんな思いから提供しているのが「パーソナルハンド診断(R)」。ジュエリーコーディネーターの資格を持つプロのスタッフが、おふたりの好みを整理。さらに専用計測ツールを用いたハンド診断によって、“本当に似合う“おすすめリングをご提案します。

https://www.iprimo.jp/personal_hand/

■アイプリモ公式SNSアカウント

Instagram URL：https://www.instagram.com/iprimo_official/

■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/

婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/

結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/

■プロポーズ準備室

https://www.iprimo.jp/propose/

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役 澤野直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外47店舗（2025年8月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/company/outline/