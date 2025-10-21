みんなで遊んでつながる地域交流イベント！

特定非営利活動法人くるくるネット

地域の子どもから大人までが一緒に楽しめる交流イベント「第4回 クルボンド」が、11月8日（土）に市立室蘭看護専門学院体育館で開催されます。

主催は、子ども食堂や居場所づくりなど地域に根ざした活動を展開する 特定非営利活動法人くるくるネット（クルハウス）です。



🕙 開催概要

日 時：2025年11月8日（土） 10:00～12:00

会 場：市立室蘭看護専門学院 体育館

対 象：子ども・保護者・地域住民 どなたでも参加可能

参加費：無料（申込不要）



🏐 イベント内容

「クルボンド」は、“みんなで遊んでつながる”をコンセプトにした地域交流イベントです。

運動が得意な子も苦手な子も、誰でも気軽に楽しめる内容になっています。

風船バレー

玉入れ

サバイバルゲーム

表彰式 ほか

参加者には記念の「参加証」もあります

初めての参加でも大歓迎です！



🗣 代表コメント

■ 開催のねらい

「クルボンドは、子どもたちが“誰かと一緒に遊ぶ”楽しさを思い出すイベントです。

コロナ禍や地域の変化で、外でみんなと遊ぶ機会が減ってしまった子も多いと思います。

だからこそ、子どもも大人も一緒になって体を動かし、自然に笑顔が広がる場をつくりたいと考えています。」



■ イベント名「クルボンド」に込めた思い

「“Bond（つながり）”という言葉のとおり、遊びを通じて人と人がつながることを大切にしています。

競争ではなく“共創”がテーマ。運動が得意な子も苦手な子も、気軽に参加できるのが特徴です。」



■ 地域へのメッセージ

「地域全体で子どもを見守る“あたたかいまち”を育てたいと考えています。

大人も子どもも関係なく笑い合える時間が、地域の力になると信じています。

初めての方も、1人でも、気軽に足を運んでください。」



■ 今後の展望

「クルボンドは今回で4回目ですが、今後は年に数回の定期開催を目指しています。

参加することで“地域に居場所がある”と感じられるようなイベントにしていきたいです。」



📸 取材・撮影のご案内

当日は、地域の子どもたちやボランティアが一緒に汗を流し、笑顔あふれる時間を過ごします。

体を動かすだけでなく、地域の絆を感じられる温かなイベントです。

取材・撮影も大歓迎です。



お問い合わせ

主催：特定非営利活動法人くるくるネット（クルハウス）

TEL：0143-48-9133

LINE・Instagram でも受付中！