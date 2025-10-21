英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズが日本上陸40周年を記念して直営店ユニフォームをリニューアル

株式会社ニールズヤード レメディーズ

株式会社ニールズヤード レメディーズは、日本上陸40周年を記念し、2025年10月31日(金)より直営店のユニフォームをリニューアルいたします。

新ユニフォームは、時代に合った洗練されたデザインでありながら、クラシカルな品格を感じさせる佇まいを採用いたしました。英国トラディショナルの象徴であるトレンチコートをイメージし、老舗ブランドとしての安心感を醸し出すとともに、英国らしいエレガンスを大切に取り入れています。また、スタッフが自然体で高品質なサービスを提供できるよう、快適性と機能性にもこだわりました。

旧ユニフォームはナカノ株式会社のご協力のもと、リサイクルされウェスに加工したうえで、機械工場などで活用されます。

新制服デザイン

【新ユニフォームのポイント】

■イギリスらしい洗練されたデザイン

英国トラディショナルの象徴であるトレンチコートをイメージし、ボタンにはブランドネーム入りのオリジナルボタンを採用。太めのカフスはトラッドな印象を保ちつつ、タッチアップ時にロールアップしやすい仕様となっています。バックスタイルの比翼部分には、ニールズヤードの象徴でもあるブルーボトルの刺繍をあしらい、上品さときちんと感を保ちながらも、親しみやすさを感じるデザインとなっています。

■快適性と機能性へのこだわり

ボトムスは、着用しやすさとベーシックさを残しつつ、少しトレンド感のあるテーパード型を採用。ひざ下の絞りにより、たっぷりとしたトップスとのバランスがとりやすく、低身長から高身長のスタッフまで、誰でもすっきりとキレイに着こなすことができます。

■環境へのこだわり

旧ユニフォームは株式会社ナカノとの協力により、繊維はリサイクルされ、ウェスに加工したうえで、機械工場などで活用されています。

【デザイナーからのメッセージ】

今回目指したのは、ブランドの原点を改めて体現し新たな一歩となるユニフォームデザインです。健康と美容、自然の恵みが心身に及ぼす作用、イギリス文化に根付く自然と衣服の関わりにも想いを巡らせました。ディテールや生地原料、風合い、カッティングを一つ一つ丁寧に重ね、ニールズヤードらしい１着を追求しました。この機会をいただけたことを光栄に思い、日本上陸40周年を心よりお祝い申し上げます。(製作/シタテル株式会社、デザイナー/田中氏）

【お客様窓口】

Tel： 0120-316-999