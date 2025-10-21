JIG-SAW、「複数の建設機械の自律的な施工技術」の特許査定を受領
JIG-SAW株式会社（東京都中央区、以下 JIG-SAW）、酒井重工業株式会社（東京都港区、以下 酒井重工業）および住友建機株式会社（東京都品川区、以下 住友建機）が共同で出願中の「複数の建設機械の各々の自律的な施工動作を安全に実行することが可能な施工システム、施工方法および建設機械」に関し、本日、日本国特許庁より特許査定を受けたことをお知らせします。
本特許の概要
従来より、自動走行可能な建設機械による自律的な施工について様々に検討され、複数の建設機械が通信によって互いに連携しながら自律的に施工動作を行うことの実現等が望まれていますが、この場合、複数の建設機械の各々の自律的な施工動作の干渉を回避し、安全を確保することが求められます。
本特許技術は、複数の建設機械の各々の自律的な施工動作を、安全かつ精緻に実行することが可能な施工システム、施工方法および建設機械を提供するもので、公開鍵暗号方式に基づいた電子署名を活用し、
・公開鍵の配布方法を柔軟に選択できる
・通信方法を選ばず、1対多通信環境下で特に効力を発揮する
・特定の暗号化アルゴリズムにとらわれない
という特性を有しています。
本特許の詳細
発明の名称
施工システム、施工方法、および建設機械
出願番号
特願2024-028767
出願日
2024年2月28日
特許出願人
JIG-SAW、酒井重工業および住友建機
JIG-SAWについて
JIG-SAWは、IoT/クラウド/AIデータ等の制御・コントロールサービスを専門とするテクノロジー企業です。運用技術 （OT） とITのギャップを埋める独自技術をベースに各種サービスの世界展開を目指しています。
・クラウド－エッジ（エンドトゥーエンド：E2E）IoTデータコントロールサービス
・独自アルゴリズムによる全自動IoT・クラウドデータ制御・エッジコネクトサービス
・最先端チップ開発および各種通信制御、自動運転技術などの研究開発
・基盤技術の再生医療および画像制御分野等への応用
会社概要
JIG-SAW株式会社
https://www.jig-saw.com/
東京本社/東京都中央区八重洲２丁目２番１号
コントロールセンター/ 札幌２拠点（N83 & N44）、北米１拠点（TCC）
米国法人/サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルス
カナダ法人/トロント
