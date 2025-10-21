新たなる命の第一歩を格安に記録！東京の格安写真館がお宮参りの記念写真や家族写真の高品質プリントを無料進呈「お宮参り写真プレゼントキャンペーン」を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332273&id=bodyimage1】
スイート有限会社が運営するフォトスタジオ、後楽園スタジオ（所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階）は、2025年10月24日より、出産という大仕事を乗り越えられたママやご家族を祝福し、お子さまの健やかな成長を願うお宮参りの記念を形に残していただくため、「お宮参り写真プリントキャンペーン」を開催します。
【サービス概要】
涼しくなり、赤ちゃんやママ、そしてご家族の皆様にとって最適な気候となる10月は、お宮参りのハイシーズンです。
この時期、沢山の方に、お宮参りの記念写真、家族写真の撮影で後楽園スタジオをご利用頂いております。
しかし、「せっかく撮影したのにプリントしないで画像データのまま保存」というケースも少なくありません。
写真プリントには、データにはない温かさや重みがあります。ご自宅に飾ったり、遠方のおじいちゃん、おばあちゃんにプレゼントしたりと、喜びを分かち合う機会を創出します。
本キャンペーンでは、2,800円のA4サイズ写真プリントをご注文いただいたお客様に、もう1枚無料でA4プリントをプレゼント。
格安撮影ながらプロの確かな技術で、ご家族の大切な瞬間を美しく切り取ります。ぜひこの機会に、未来へと繋がる特別な思い出を、温かい形で残してください。
〇キャンペーン名称：お宮参り写真プリントキャンペーン
〇対象サービス：A4サイズ写真プリント（通常価格2,800円）
〇キャンペーン内容：2,800円のA4サイズ写真プリントをご注文いただいたお客様に、もう1枚無料でA4プリントをプレゼント
〇キャンペーン期間：2025年10月24日～2025年10月26日の3日間
〇キャンペーン対象のお客様：お宮参りの写真撮影のお客様。
〇キャンペーン参加条件：x（旧twitter）のアカウントをお持ちで、撮影終了時までに後楽園スタジオx（旧twitter）をフォローしている方で、撮影した写真をx（旧twitter）にて投稿して頂ける方が対象です。
詳細url : https://www.sweetpv.com/campaign/news15.html
【後楽園スタジオ】
後楽園スタジオは、プロが高級感のある白背景にて宣材写真、婚活写真などプロフィール写真、家族写真など記念写真、就活の証明写真などを撮影する東京都内の写真館です。
＜＜後楽園スタジオの特徴＞＞
〇格安料金5980円/30分
〇プロカメラマンが撮影
〇全撮影データお渡し無料
〇撮影カット数無制限
〇高級感のある白背景で撮影
＜＜所在地＞＞
東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
＜＜後楽園スタジオurl＞＞
https://www.sweetpv.com
＜＜後楽園スタジオのメインサービス＞＞
宣材写真、オーディション写真、婚活写真などプロフィール写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/profile.html
お宮参りの写真、家族写真など記念写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/souvenir.html
就活写真、受験写真、アメリカビザの写真など証明写真の撮影
https://www.sweetpv.com/idphoto.html
ヘアメイクサービス（美容室併設）
https://www.sweetpv.com/hairmake.html
出張写真撮影
https://www.sweetpv.com/trip.html
商品写真撮影
https://www.sweetpv.com/object.html
webサイト制作
https://www.sweetpv.com/web-creation/
【会社概要】
会社名：スイート有限会社
所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
URL：https://www.j-sweet.com
事業内容：後楽園スタジオの運営
【本件に関するお問合せ】
担当者：瀧下千秋
E-Mail：kourakuen.studio@gmail.com
配信元企業：スイート有限会社
スイート有限会社が運営するフォトスタジオ、後楽園スタジオ（所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階）は、2025年10月24日より、出産という大仕事を乗り越えられたママやご家族を祝福し、お子さまの健やかな成長を願うお宮参りの記念を形に残していただくため、「お宮参り写真プリントキャンペーン」を開催します。
【サービス概要】
涼しくなり、赤ちゃんやママ、そしてご家族の皆様にとって最適な気候となる10月は、お宮参りのハイシーズンです。
この時期、沢山の方に、お宮参りの記念写真、家族写真の撮影で後楽園スタジオをご利用頂いております。
しかし、「せっかく撮影したのにプリントしないで画像データのまま保存」というケースも少なくありません。
写真プリントには、データにはない温かさや重みがあります。ご自宅に飾ったり、遠方のおじいちゃん、おばあちゃんにプレゼントしたりと、喜びを分かち合う機会を創出します。
本キャンペーンでは、2,800円のA4サイズ写真プリントをご注文いただいたお客様に、もう1枚無料でA4プリントをプレゼント。
格安撮影ながらプロの確かな技術で、ご家族の大切な瞬間を美しく切り取ります。ぜひこの機会に、未来へと繋がる特別な思い出を、温かい形で残してください。
〇キャンペーン名称：お宮参り写真プリントキャンペーン
〇対象サービス：A4サイズ写真プリント（通常価格2,800円）
〇キャンペーン内容：2,800円のA4サイズ写真プリントをご注文いただいたお客様に、もう1枚無料でA4プリントをプレゼント
〇キャンペーン期間：2025年10月24日～2025年10月26日の3日間
〇キャンペーン対象のお客様：お宮参りの写真撮影のお客様。
〇キャンペーン参加条件：x（旧twitter）のアカウントをお持ちで、撮影終了時までに後楽園スタジオx（旧twitter）をフォローしている方で、撮影した写真をx（旧twitter）にて投稿して頂ける方が対象です。
詳細url : https://www.sweetpv.com/campaign/news15.html
【後楽園スタジオ】
後楽園スタジオは、プロが高級感のある白背景にて宣材写真、婚活写真などプロフィール写真、家族写真など記念写真、就活の証明写真などを撮影する東京都内の写真館です。
＜＜後楽園スタジオの特徴＞＞
〇格安料金5980円/30分
〇プロカメラマンが撮影
〇全撮影データお渡し無料
〇撮影カット数無制限
〇高級感のある白背景で撮影
＜＜所在地＞＞
東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
＜＜後楽園スタジオurl＞＞
https://www.sweetpv.com
＜＜後楽園スタジオのメインサービス＞＞
宣材写真、オーディション写真、婚活写真などプロフィール写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/profile.html
お宮参りの写真、家族写真など記念写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/souvenir.html
就活写真、受験写真、アメリカビザの写真など証明写真の撮影
https://www.sweetpv.com/idphoto.html
ヘアメイクサービス（美容室併設）
https://www.sweetpv.com/hairmake.html
出張写真撮影
https://www.sweetpv.com/trip.html
商品写真撮影
https://www.sweetpv.com/object.html
webサイト制作
https://www.sweetpv.com/web-creation/
【会社概要】
会社名：スイート有限会社
所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
URL：https://www.j-sweet.com
事業内容：後楽園スタジオの運営
【本件に関するお問合せ】
担当者：瀧下千秋
E-Mail：kourakuen.studio@gmail.com
配信元企業：スイート有限会社
プレスリリース詳細へ