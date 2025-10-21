DAHONの人気モデル「K3」と「Hit」のデザインが一新！
株式会社アキボウ（所在地：大阪府堺市、代表取締役社長 西木一彦）の取り扱いブランドDAHON（ダホン）の人気モデル「K3」と「Hit」のデザインが一新しました。発表は2025年10月21日。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332272&id=bodyimage1】
コンパクトフォールディングバイクの理想形「K3」がリリースされ早7年。多くの方からの要望にお応えし毎年Newカラーをお届けしていますが、このたびデカールを一新させ、洗練されたデザインに生まれ変わりました。デカールのブラッシュアップとともに、カラバリも刷新させ、クリアースカイ、ドライアース、ミスティーフォレスト、モノトーンの4色が登場！
デイリーユースに便利な装備を採用し、コストパフォーマンスに優れた「Hit」のデカールは、街に溶け込むデザインに一新され、よりスタイリッシュな1台になりました。デザインのブラッシュアップとともに、カラバリも刷新させ、クロームシルバー、チェリーレッド、バーントメタル、マットブラック、ライトインディゴの5色が登場。
詳しくはリンク先をご覧ください。
K3 https://shifta.jp/dahon/news-archive/detail/827/
Hit https://shifta.jp/dahon/news-archive/detail/828/
【会社概要】
会社名：株式会社アキボウ
代表者：代表取締役社長 西木 一彦
所在地：大阪府堺市北区中百舌鳥町5-758
ＵＲＬ：https://www.akibo.co.jp
事業内容：自転車関連製品の輸入国内販売事業、オートバイ、自動車関連製品の輸出事業、不動産事業
