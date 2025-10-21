子会社サンクユーの株式譲渡について
株式会社バイタリフィ（本社：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6、代表取締役：板羽晃司、以下「バイタリフィ」）は、子会社である株式会社サンクユー（本社：東京都品川区小山4-14-3、代表取締役：堀川治、以下「サンクユー」）に関して、当社が保有する普通株式600株の全てを、2025年9月16日付で堀川治氏へ譲渡したことをお知らせ致します。
サンクユーはEC-CUBEが得意なECサイト構築会社であり、様々な業種のECサイト構築が可能です。消費者向けECに限らず、受注サイトなどの法人取引ECの構築や、ご予算に応じたフューチャーショップ、Bカートの提案も可能となります。
バイタリフィは今後、AIを活用したSaaS事業やAI開発の分野において経営資源を集中し、企業価値向上を目指してまいります。引き続き、変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
■株式会社サンクユーの概要
・社名 ： 株式会社サンクユー
・設立 ： 2010年7月6日
・代表取締役 ： 堀川治
・事業内容 ： EC-CUBEを中心としたECサイトに関するコンサルティンング、構築
・譲渡後の株主構成 ： 堀川治 100％
・URL ： https://www.thank-u.net/
■株式会社バイタリフィの概要
・社名 ： 株式会社バイタリフィ
・設立 ： 2005年9月21日
・代表取締役 ： 板羽 晃司
・事業内容 ： 生成AIを活用したSaaSサービスの提供と受託開発
・URL ： https://vitalify.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社バイタリフィ 担当：中里
TEL：03-5428-6346
Email：info@vitalify.jp
配信元企業：株式会社バイタリフィ
サンクユーはEC-CUBEが得意なECサイト構築会社であり、様々な業種のECサイト構築が可能です。消費者向けECに限らず、受注サイトなどの法人取引ECの構築や、ご予算に応じたフューチャーショップ、Bカートの提案も可能となります。
バイタリフィは今後、AIを活用したSaaS事業やAI開発の分野において経営資源を集中し、企業価値向上を目指してまいります。引き続き、変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
■株式会社サンクユーの概要
・社名 ： 株式会社サンクユー
・設立 ： 2010年7月6日
・代表取締役 ： 堀川治
・事業内容 ： EC-CUBEを中心としたECサイトに関するコンサルティンング、構築
・譲渡後の株主構成 ： 堀川治 100％
・URL ： https://www.thank-u.net/
■株式会社バイタリフィの概要
・社名 ： 株式会社バイタリフィ
・設立 ： 2005年9月21日
・代表取締役 ： 板羽 晃司
・事業内容 ： 生成AIを活用したSaaSサービスの提供と受託開発
・URL ： https://vitalify.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社バイタリフィ 担当：中里
TEL：03-5428-6346
Email：info@vitalify.jp
配信元企業：株式会社バイタリフィ
プレスリリース詳細へ