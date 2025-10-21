株式会社ハピネス・アンド・ディとの事業提携に関するお知らせ

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間 剛）のグループ会社で、貴金属をはじめブランド品やダイヤモンド・ジュエリーの買取、販売を行う株式会社Clarisse (本社：東京都新宿区西新宿8-11-1日東星野ビル6階、取締役社長：川崎 拓)が展開するゴールドプラザでは貴金属・ブランド品・ 宝石を業界最高水準の安心買取りで累計61万人のお客様にご利用いただいております。

このたび当社は、株式会社ハピネス・アンド・ディ（本社：東京都中央区銀座1丁目16-1 東貨ビル4F、取締役社長：前原 聡、以下ハピネス社）と業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■ 業務提携の背景と目的

Clarisseは、関東・関西エリアを中心に、貴金属・ブランド品などの買取およびリユース品販売を展開しており、「顧客体験最優先」を掲げ、業界内でも高い評価を受けてまいりました。

一方のハピネス社は、今期の重点施策として全国各地の店舗における買取事業の拡充・強化を推進しています。

本提携により、両社の強みを掛け合わせ、以下の取り組みを進めてまいります。

・Clarisseによる買取面の強化・支援

・ハピネス社店舗での良質なリユース品買取事業の推進

・ハピネス社における顧客体験価値の向上

・健全でサステナブルな事業モデルの確立

Clarisseが有する専門的な買取ノウハウと、ハピネス社の店舗網・ブランド力を融合することで、両社の事業価値を高め、リユース市場のさらなる発展を目指します。

左：株式会社ハピネス・アンド・ディ代表、前原 右：株式会社Clarisse代表、川崎

■ 今後の展望

Clarisseは、「お客様とリユースの架け橋となる」という企業理念のもと、創業以来、安心と信頼のある買取サービスの提供に努めてまいりました。

今回のハピネス社との連携を通じ、買取から販売までを一貫させた循環型リユース事業モデルを推進し、社会的にも持続可能で健全なリユース文化の拡大を目指します。

当社は今後も、お客様に寄り添いながら、価値あるモノが次の持ち主へとつながる世界を創造してまいります。

■企業情報

株式会社Clarisse

※株式会社Clarisseは株式会社マーキュリーのグループ企業です

本社 ： 東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル6階

電話番号 ： 03-6908-7502

URL ： https://goldplaza.jp/

設立 ： 2024年9月

資本金 ： 9,000万円

従業員数 ： 68名

事業内容 ： 貴金属をはじめブランド品やダイヤモンド・ジュエリーの買取・販売

代表者 ： 取締役社長 川崎 拓

■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

ゴールドプラザ お問い合わせ窓口

電話番号：03-9608-7502

お問い合せフォーム：https://goldplaza.jp/contact