紙管の世界市場2025年、グローバル市場規模（小型（消費財向け）、大型（産業用途向け））・分析レポートを発表
2025年10月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「紙管の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、紙管のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の紙管市場概要
最新の調査によると、世界の紙管市場規模は2023年時点でXXX百万ドルと推定され、2030年にはXXX百万ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％とされています。本報告書では、紙管産業の発展状況、供給網、技術革新、特許動向、主要用途分野、そして最新の市場トレンドを包括的に分析しています。特に包装・製紙分野における小型（消費財向け）および大型（産業用途向け）の市場構造に焦点を当てています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析によると、北米および欧州市場は政府による支援政策と消費者の環境意識向上を背景に安定的な成長を維持しています。一方で、アジア太平洋地域、特に中国は世界の紙管市場を牽引しており、強い国内需要、政策支援、製造基盤の充実によって急成長を遂げています。日本、韓国、インドなども今後の成長が期待される市場として注目されています。また、中南米や中東・アフリカ地域でも徐々に需要拡大が見られます。
________________________________________
市場構造と分類
紙管市場は製品タイプと用途の二つの観点から分類されています。製品タイプは小型（消費財向け）と大型（産業用途向け）に分けられ、用途別では包装分野、製紙分野、繊維産業、印刷産業、その他の分野が含まれます。2019年から2030年にかけて、各セグメントの販売量と消費額の推移が詳細に算出され、市場の成長予測が提示されています。
________________________________________
産業動向と要因分析
本報告書では、紙管産業を取り巻く外部環境として、政府の規制政策、技術革新、消費者嗜好の変化、市場構造の進展などを多角的に検討しています。特に環境保護に関する規制の強化が企業戦略に影響を及ぼしており、再生紙や環境対応素材の採用が競争力を左右する重要要素となっています。また、自動化や製造効率の向上に関する技術革新も進行しており、持続可能な生産体制の確立が業界全体の課題として浮上しています。
________________________________________
市場予測と将来展望
将来の市場見通しとしては、世界的な需要拡大に伴い、特にアジア地域での成長が顕著になる見込みです。包装分野では物流や食品業界における需要増加が続き、製紙分野では印刷・出版業界の回復が市場を後押ししています。また、繊維産業や印刷産業においても生産効率の改善や素材の多様化が進み、紙管の用途は今後さらに広がると予想されています。
________________________________________
主要企業の動向
本報告書では、主要な紙管メーカーの動向と戦略を詳細に分析しています。代表的な企業には Sonoco、Caraustar Industries、SigmaQ、Callenor、Ox Paper Tube & Core、Valk Industries、Rae Products、LCH Paper Tube and Core、Albert Eger、Paper Tube & Core、Konfida、Custom Tube、D & W Paper Tube、Tubitex、International Paper Converters、Moba Eurotubi、Pacific Paper Tube, Inc.、Shakti Industries、Crescent Paper Tube Company、Transpaco Limited、Precision Products Groupなどが挙げられます。
