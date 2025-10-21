全国47都道府県で利用、3,000件超の導入実績！常備型社食サービス“Office Premium Frozen”

株式会社SL Creations

契約数の推移

株式会社SL Creations（本社：東京都大田区羽田、代表取締役社長：佐藤健）は、２４時間利用可能な常備型社食サービス「Office Premium Frozen（オフィスプレミアムフローズン）」が、全国４７都道府県で導入実績を持ち、契約数が3,000件を突破したことをお知らせいたします。

【ホームページ】https://office-premiumfrozen.jp/

第三の賃上げサービス！常備型社食サービス“Office Premium Frozen”とは

「Office Premium Frozen（オフィスプレミアムフローズン）」は、冷凍庫と電子レンジを設置するだけで導入できる常備型社食サービスです。企業が月額システム料を負担することで、従業員は炒飯や焼き魚などの商品を100円～200円で購入できます。

当社販売員が商品の補充やメンテナンス※まで対応し、手間なく運用できる点が特長です（※一部地域を除く）。

2017年の提供開始以来、福利厚生の充実と食環境の改善につながるサービスとして多くの企業に採用されています。近年は、“第三の賃上げサービス”としても注目され、2025年10月時点で導入実績は全国3,000契約を突破しました。

【OPF事業部 東日本オフィス 鈴木室長コメント】

福利厚生による健康経営＆賃上げ

設備投資や導入準備が不要で、休憩室など既存のスペースをそのまま“カフェテリアスペース”として活用できるのが特長です。

24時間運用が可能で、朝食や残業時の補食にも対応。農林水産省「令和5年度 食育推進施策（食育白書）」によると、若年層を中心に約28％が週に2～3日以上朝食を欠食していると報告されており、働き方の多様化に合わせた新たな食環境として注目されています。

働き方に合わせて健康的な食環境を提供する本サービスは、「100円・200円で食事がとれる」「限られた時間を有効に使える」といったニーズに応える仕組みです。主菜・副菜・主食・麺など常時約100アイテムを取りそろえ、自由に組み合わせて購入できるため、飽きずに継続的に利用できます。フードロスが発生しにくい設計で、環境配慮の面からも高い評価を得ています。

SL Creationsは「おいしさ」と「健康」を両立する食の提供を通じて、企業と働く人々のより良い職場づくりに貢献してまいります。

【株式会社ウイル・コーポレーション（東京都）様コメント】

ご利用イメージ

周囲に飲食店が少なく、近所のコンビニはレジで行列ができており、食事を摂るまでに時間がかかっていましたが、導入後はオフィス内で食事が購入できるので時間短縮につながりました。一品あたりの値段がとにかく魅力的です。特に新人や若手社員にとっては懐に優しいので助かっているようです。

【株式会社JALエンジニアリング（大阪府）様コメント】

利便性が高く、健康に良い食事を提供してもらえる点が採用の理由です。コンビニで食品をいろいろ買うとどうしても値段が高くなるのですが、Office Premium Frozenは「美味しくて、安い」ので、とても助かっています。人気すぎて、すぐに冷凍庫が空っぽになってしまいます。

【三協興産株式会社（神奈川県）様コメント】

社員同士のコミュニケーションの時間も増えました。弊社はドライバーが多く、早朝・深夜に出勤する者もいるため、いつでも購入できるのは大きな利点です。ボリュームがあり、いつでも温かい食事を摂れるのもありがたいです。

バックオフィスDXPO総務ソリューション展（10/28～10/29）出展！

「Office Premium Frozen」を実際にご覧いただける機会として、10月28日（火）～29日（水）に福岡マリンメッセで開催される「バックオフィスDXPO 総務ソリューション展」に出展いたします。ご来場の際はぜひお立ち寄りください。

【小間番号】 5-22

健康経営取組み支援サービス

働く方の心身の健康を守るためには、食環境の整備だけでなく、健康に関する正しい知識も必要です。

弊社では、「食育セミナー」を通じた健康に関する情報提供や、満足度調査による課題抽出など、改善サポートも行っています。

また、健康栄養サイト「ヘルスクリエーションズ」では、医師監修による現代人の健康管理に役立つ情報を毎月更新。管理職や従業員に対する教育機会を提供しています。

健康経営取組支援サービス

【サービスの特徴】

- Office Premium Frozen導入企業様向け “体験版“食育セミナーの様子従業員向け食育セミナー

健康経営の取組テーマを模索中の企業様に、食生活改善に向けた行動変容アプローチを体験いただき、一人ひとりが自身の食習慣や健康状態を認識し、課題解決に向けて具体的な行動へとつなげていくことを目的としています。

- イベント型゛大人の食育“糖化ストレス測定イベント社員の健康意識改革に

社員が自分の食生活を振り返るワーク形式のセミナーや、食事選択や栄養表示の見方を実際に学ぶ機会の提供、中長期的な疾病リスクに関わる糖化ストレス測定などを通じ、社員の健康意識向上と持続的な取組みの定着をサポート。PDCAサイクルに基づく健康施策の実践を通じて、企業全体の健康経営推進に貢献してまいります。

【サービス概要】

サービス名：Office Premium Frozen

価格：月額39,600円（税込）

初期費用：無料

Webサイト：https://office-premiumfrozen.jp/

【ダウンロード資料】

『Office Premium Frozenご利用パンフレット』 や『メニューブック』をご覧いただけます。

https://secure-link.jp/wf/?c=wf52114174

株式会社SL Creationsについて

1970年の創業以来、冷凍食品を中心に美味しさと安全性にこだわり続けてきた食品宅配サービスのSL Creationsです。

【会社概要】

社名：株式会社SL Creations

本社所在地：〒144-0043 東京都大田区羽田4-3-1

代表者：代表取締役社長 佐藤 健

事業内容： 安全性を追求した食品・食材、調味料などの宅配サービス

・冷凍食品、加工食品、健康補助食品

・キッチンウェア、テーブルウェア

・無添加基礎化粧品など

設立： 1970年（昭和45年）

HP：https://sl-creations.co.jp/