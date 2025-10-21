SwipeKit、スワイプLPを手軽に試せる「フリープラン」をリリース

株式会社トライハッチ

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社で、SaaS事業及びデジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長、武藤 尭行、以下「当社」）は、スワイプ型LP制作・分析ツール「SwipeKit（スワイプキット）」を手軽に試せる新プラン「フリープラン（無料プラン）」をリリースいたしました。

【リリースの背景】

スマートフォンに最適化されたスワイプUXは、マーケティング施策や採用ページにおいて注目が高まっています。これまで有料ユーザーのみへの提供でしたが、「まずは試してみたい」「スモールスタートで始めたい」というユーザーの声にお応えし、無料でお試しいただけるプランを用意しました。

【フリープランの主な特徴】

【こんな方におすすめ】

【今後の展望】

- 無料でスワイプLPを1本まで制作可能- テンプレート / 画像アップロード機能に対応- QRコード・URLで簡単シェア- 簡易アクセス解析付き ※一部機能（AI分析、外部CV計測、独自ドメイン設定など）は有料プラン限定です。- スワイプLPを試験導入したいスタートアップ企業や店舗経営者- SNSや広告に適したスマートフォンファーストのLPを作りたいマーケター- ノーコードでデザイン性の高いLPを手早く作りたい制作者

トライハッチは、SwipeKitを「制作」から「改善・成果分析」まで一気通貫で支援するSaaSへと進化させてまいります。引き続き機能強化を重ね、デジタルマーケティング領域における顧客の成果最大化を支援します。

関連リンク

【SwipeKitについて】

- 製品・サービスのご案内(https://swipekit.link/)- SwipeKitに関するお問い合わせ先(https://lab.tryhatch.co.jp/contact/swipekit/)

SwipeKitは、スマートフォンに最適化されたスワイプ型LPをノーコードで簡単に制作・分析できるクラウド型プラットフォームです。国内外の企業に導入され、CVR向上や広告パフォーマンス改善に貢献しています。

株式会社トライハッチについて

2018年1月5日創業。本社、東京都新宿区。営業所、大阪府大阪市、香川県高松市、代表取締役（Founder）、武藤 尭行。2018年1月に創業し、同年3月よりMEO事業を開始。2019年にGoogleビジネスプロフィールの管理・分析ツール「MEOチェキ」をリリース。Googleビジネスプロフィールを主軸とした集客支援・業務効率化・ブランド管理を一貫して支援し、現在は国内外70,000店舗以上に導入されるSaaSへと成長。運用支援も含めるとこれまでに80,000店舗以上のO2O・店舗DXに従事。2023年3月に役員陣で保有していた株式の一部を株式会社ベクトルに売却し連結子会社化。2025年4月にスワイプLP制作・分析ツール「SwipeKit」をリリース。"マーケティングを、もっとスマートに。成果をもっと確実に”をミッションに掲げ、マーケティングSaaSの開発からマーケティング支援までをテクノロジーとヒトで解決し続けるためのサービス開発・提供を行っています。