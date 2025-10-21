日本酒好きへ贈る、感謝祭イベント「とととの日」を実施｜ろくろと米 ととと（押上）

株式会社CREA WORKS「ととと」の由来は徳利から注がれる日本酒の音から。

スカイツリーのふもと、東京・曳舟／押上エリアにある”五感で楽しむ体験型陶芸Bar”「ろくろと米 ととと」にて、2025年10月10日、年に一度の特別イベント「とととの日」が無事開催されました。

今年で3回目となる本イベントでは、限定10席の参加者が、オリジナルおちょこと日本酒に合う特別コースを楽しみながら、厳選された日本酒の飲み放題を体験。

「十四代」「新政酒造」など“幻の日本酒”も含むプレミアムラインナップ9種類が並び、日本酒好きにはたまらない一夜となりました。

■ 10席限定の特別な夜、日本酒と料理の饗宴

「とととの日」は、通常のミニろくろ体験＋食事セットではなく、参加者にオリジナルおちょこ2つをプレゼント＋特別コースのお食事のご提供です。

通常コースよりもゆったりとお食事をお楽しみいただけるようになっております。

日本酒に合わせて仕立てられた特別コースが振る舞われ、参加者は料理と日本酒を組み合わせながら穏やかな時間をたっぷりと過ごしました。

今回の目玉はやはり飲み放題の日本酒。厳選された銘柄はすべておかわり自由で、普段なかなか味わえないプレミアム日本酒も1種類ずつ堪能できます。ほとんどのお客様が9種類を制覇され、それぞれ「推し」の日本酒はどれだったか感想を言い合う場面もありました。

特に「まぼろし」と称される「十四代」「新政酒造」のプレミアム酒が多く揃ったラインナップには、参加者から歓声が上がる場面も。

当店てづくりのおちょこを当日プレゼントいたしました。※こちらは釉掛け前の状態です当日好きなものを選んでいただけます。※ラインナップは毎回変わります、こちらは一部です。

■ 年に2度だけの限定開催。日本酒を中心に“ととと”が彩る特別な夜

通常は日本酒と和食のコースを中心に展開していますが、今回ご紹介した「とととの日」（10月10日）と「周年記念」（4月末）では、日本酒好きのための特別イベントを開催しております。

当イベントでは「ろくろ」を体験いただくお時間は設けず、「日本酒」をご堪能いただくゆったりとしたお食事のご提供となります。日本酒も「まぼろし」と言われるレアなものを当イベントに向けて多く取り揃え、お料理もこの日のために仕立てたもののご提供となります。

当店オリジナルの食器で、温かで豊かな時間をお過ごしいただけます。

■ 和やかで温かい参加者の時間

少人数制（10席）のため、参加者同士の会話も弾み、料理や日本酒の感想を語り合う和やかな空気に。

毎年リピーターのお客様も多く、今年も無事に3回目の開催を迎えられたことに感謝の気持ちがあふれる一夜となりました。

“日本酒をもっと楽しみたい”という想いに応える、特別なイベントとして定着しているのが感じられる瞬間でした。

■店舗情報

ろくろと米 ととと

URL ：https://rokuro-tototo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/rokurotokome.tototo/

住所 ：東京都 墨田区 向島 4丁目 30-14

営業時間：12:00~22:00

定休日 ：月曜日

アクセス：地下鉄押上駅 A3出口より徒歩10分

東武スカイツリーライン曳舟駅より徒歩10分

事前予約：公式HPより完全予約制

運営会社

株式会社クレアワークス

代表取締役：国松 久益

所在地：東京都墨田区向島4-18-9

WEB：https://creaworks.jp/