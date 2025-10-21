【海洋博公園】海洋博公園エンジョイマラソン2026開催！！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園では令和8年1月18日(日)に、海洋博公園エンジョイマラソン2026を開催します。

公園内の景色を楽しみながら、公園の魅力に触れることのできるエンジョイマラソン。

ベビーカーや車いすでの参加もOK！参加申込み受付は令和7年12月19日(金)まで！

春の訪れに合わせ、ご家族、ご友人と海洋博公園で楽しく汗を流してみませんか。

海洋博公園エンジョイマラソン2026 :https://oki-park.jp/enjoymarathon/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/130_1_e953a0131304c91f920cf45e52842f23.jpg?v=202510210157 ]

「海洋博公園」について

海洋博公園は、沖縄の「太陽と花と海」を体感できる国営公園です。「沖縄の海との出会い」をテーマにした”沖縄美ら海水族館”や亜熱帯気候の植物が楽しめる”熱帯ドリームセンター”、太平洋地域および沖縄の海洋民族の歴史・文化を発信する”海洋文化館”、郷土文化を伝える”おきなわ郷土村”など多彩な施設を有します。