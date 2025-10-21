fluct、広告主・代理店向けにPMP専門チームを新設

株式会社fluct

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、パブリッシャーグロース支援事業を展開する株式会社fluct（本社：東京都港区、代表取締役CEO：藤井 洋太、代表取締役COO：黒田 岳志、以下「fluct」）は、これまでの「fluct SSP」の枠を超えた、次世代の価値創出の推進を目指し、広告主・代理店向けにPMP専門チームを新設し、「Publisher Curate Hub（パブリッシャーキュレートハブ）」構想を始動します。

fluctは今後、パブリッシャーと広告主が直接的かつ戦略的に連携できる“価値のハブ”としての役割を一層強化し、「Publisher Curate Hub 」を通じて、パブリッシャーにおける1インプレッションの潜在価値を最大限に引き出し、同時に広告主・代理店におけるfluctとの連携価値を飛躍的に向上させることを目指します。

■ Publisher Curate Hub 構想とは

「Publisher Curate Hub」構想は、fluctが培ってきた多様なプレミアム媒体のネットワークを基盤とし、fluctが、パブリッシャーと広告主・代理店が直接的かつ戦略的に連携できる「価値のハブ」となることです。これにより、パブリッシャー、広告主・代理店に以下の価値を提供します。

■「Publisher Curate Hub」での配信イメージ

パブリッシャーへの提供価値- 保有する媒体数とラインナップの強みを最大限に活用し、収益機会を拡大。- DSPとの連携を強化することで、高品質な広告収益の最大化を支援し、プレミアム媒体の安定的な運営基盤を根幹から支える体制を構築します。- 媒体が持つ独自の強みやコンテンツ特性を広告主にキュレートし、より深い連携を可能にします。広告主・代理店への提供価値- 豊富なリッチフォーマットの提供に加え、DSPとの連携により、より精度の高いターゲティングと効果的な広告取引を実現します。- 運用代行からセルフサーブ型まで、幅広い運用形態に柔軟に対応し、広告主のニーズに合わせた最適な広告配信を可能にします。- 広告主のブランドイメージや目的に合致する高品質な媒体環境へのアクセスを提供します。

今回ご用意するフォーマットは以下の通りです。各種デモページにて実装イメージをご覧いただけます。

- PCスキン（PC）(https://creator.goldspotmedia.com/ja/gcm/creative/0e8ab127-b703-4f0f-b53c-41d72054c2fe/preview/320x180)- Inscroller+Overlay （SP）(https://creator.goldspotmedia.com/ja/gcm/creative/1d1e702b-de2c-4429-923b-1c1010ffff7b/preview/320x100_320x600)- パノラマインタースティシャル（PC / SP）(https://creator.goldspotmedia.com/ja/gcm/creative/52162eb6-3d40-4aee-8921-dedfc0f1f4dc/preview/320x100)- エキスパンデッドオーバーレイ（SP）(https://creator.goldspotmedia.com/ja/gcm/creative/b952b0fa-da7d-48ac-ae28-042d4f2b3e03/preview/320x100)

※フォーマットはこれ以外にもご用意がございますので、お気軽にお問い合わせください

また、株式会社WinCが展開する日本発の電動アシスト自転車ブランド「MOVE.eBike(https://move-ebike.co.jp/)」において、fluctがリッチ広告のクリエイティブ制作および配信を担当しました。本施策では、広告主の訴求内容に基づいてクリエイティブを作成し、想定されるターゲット属性を踏まえて配信設計することで、制作から配信までを統合サポートしています。これにより、目的に沿った広告配信を可能です。

実際に配信された広告の一例をご紹介します。

■「Publisher Curate Hub」ロゴデザインについて

「PCスキン」実装イメージスマートフォン/PC向け「パノラマインタースティシャル」実装イメージ

「Publisher Curate Hub」のロゴは、多面性と可能性を表現するためにペンローズ図形をモチーフとし、構造的に安定したデザインとすることで、誠実さと安心感を備えたブランド像の確立を目指します。





【株式会社 WinC】https://winc.inc/

代表取締役：荻原 萌々佳

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号 渋谷マークシティウエスト 20 階

設立：2024 年 8 月 1 日

資本金：1,000 万円

主要株主：株式会社 MUSCAT GROUP (100%)

事業内容：「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るブランド、サービスの開発・提供

【株式会社 fluct】https://corp.fluct.jp/

代表取締役CEO：藤井 洋太

代表取締役COO：黒田 岳志

本社所在地：東京都港区虎ノ門 2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 36 F

設立：2008 年 6 月 2 日

資本金：5,000 万円 (準備金含む)

主要株主：株式会社CARTA HOLDINGS

事業内容：広告プラットフォーム事業、パブリッシャーグロース事業、コマース支援事業

