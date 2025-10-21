コクヨマーケティング、「ワークプレイス改革EXPO【関西展】」に出展

コクヨ株式会社

コクヨグループのコクヨマーケティング株式会社（本社：東京都千代田区／社長：石井 健一）は、2025年11月19日（水）～21日（金）にインテックス大阪にて開催される「ワークプレイス改革EXPO【関西展】」に出展します。

1. 当社出展の概要

働く場所の選択肢が広がる中、オフィスには新たな役割が求められています。単なる業務の場から、アイデアが生まれ、チームの一体感が高まる場所へ。そして、誰もが居心地よく過ごせ、「この空間で働きたい」と自然に感じられる場所へと進化しつつあります。

展示ブースでは、「オフィスを動かせ」をコンセプトに、プロジェクトの内容や規模に応じて柔軟に変化する空間をご提案します。一人での集中作業からチームでのコラボレーションまで、家具の配置や組み合わせによって生まれる多彩な雰囲気の中で、自然とコミュニケーションが生まれ、創造性を刺激するワークプレイスをぜひご体感ください。

これからのオフィスづくりのヒントが見つかる空間となっております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

2. 開催概要

名称：第10回 [関西] 総務・人事・経理 Week内「ワークプレイス改革EXPO」

会場：インテックス大阪

会期：2025年11月19日(水)～21日(金) 10:00～17:00

ブース番号：26-36

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/visit.html

来場登録：https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/register.html?code=1475848389933431-QX3

※ご来場の際には事前登録が必要です。上記サイトよりご登録ください。

3. 主な出展商品の概要

「Any way(エニーウェイ)」

自由なレイアウトで、チームの創造性を引き出すAny wayシリーズ。今回は、プロジェクトの進行に合わせて空間をダイナミックに変化させることができ、多様なワークスタイルに対応するCustom Base（カスタムベース）を中心に展示します。自然な会話から生まれるコラボレーションを促進し、快適な環境で新たなアイデアを生み出すワークプレイスをご体感ください。



商品HP：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/special/anyway/

Any way Custom Base

４． 出展社情報

会社名：コクヨマーケティング株式会社

代表者：石井 健一

本社所在地：〒100-6018 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング18階

設立：1970年10月

資本金： 530百万円

従業員数：899名 （2025年1月1日現在）

URL：https://www.kokuyo-marketing.co.jp/

事業内容：

・オフィス空間構築、オフィス移転に伴う家具の販売及び内装工事、設備工事サービス

・文具、事務用品、事務機器の販売及び購買システムのサポートサービス

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/