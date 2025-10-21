“more than warmth ただ暖かいだけじゃない” アンダールが秋冬シーズンに向けた裏起毛コレクションをローンチ。11月7日（金）より新商品も発売
韓国発グローバルアスレジャーブランド「andar（アンダール）」は、秋冬シーズンに向けた裏起毛アイテムを公式オンラインストアにて2025年10月20日（月）より順次販売を開始いたします。毎年大好評の定番商品に加え、今年度はスラックスレギンスとして大人気の「Airywin マキシワイドレギンス」の裏起毛バージョンを11月7日（金）より新発売いたします。
2025年の裏起毛コレクションは、“more than warmth ただ暖かいだけじゃない” をメッセージに、保温性はもちろん「スタイルアップするデザイン」と「動きやすさ」を両立した商品を展開します。
アンダールのAirywin（エアリーウィン）裏起毛シリーズの最大の強みは、独自開発の軽く薄い裏起毛。裏起毛はごわごわして着ぶくれする、 暑くて汗でムレるというようなお客様の悩みを解決し、秋冬のアクティブシーンから日常まで心地よさをお届けします。
about fabric / 素材の特徴
[1] 薄いのに暖かく、裏起毛なのにスリムに見える
「andar 起毛マイクロタッチ技術」
Airywinの裏起毛シリーズは、独自の技術で裏地を7回にわたって丁寧に研磨し、なめらかでやわらかな起毛に仕上げています。毛立ちが少ない微細起毛構造が空気の層をしっかりと含み、ふんわりとした暖かさを感じていただけます。厚みがなく、着ぶくれしないすっきりとしたシルエットをご体感ください。
[2] 宇宙服にも採用される伸縮性原糸「ライクラ(R)」配合
プレミアムストレッチ素材「ライクラ(R)」を26％配合し、裏起毛特有の“硬さ”を解消。優れた伸縮性と形状回復力で、どんな動きにもしなやかにサポートします。さらに、洗濯を重ねても素材がごわつかず、やわらかく伸びる快適な伸縮性を維持します。
[3] 吸湿速乾×高耐久。汗にも摩擦にも強い高機能素材
裏起毛を着用した際の不快感、汗によるムレやかゆみ。吸湿速乾に優れたタクテル(R)配合で、運動中の汗によるストレスを最小限に抑えます。また、耐久性においては韓国の国家認証機関で認められており、トレーニング時や日常の摩擦にも強く、毛玉ができにくい高い耐久性を備えています。
商品ラインナップ
アンダールの裏起毛アイテムはアクティブシーンに最適な定番デザインをはじめ、女性らしいフレアデザインやリラックス感のあるワイドデザイン、さらにTシャツまで幅広く展開しています。
運動、出勤、おでかけなどシーンに合わせてお楽しみください。
＜Airywinシリーズ＞
※商品一部抜粋
[1+1] Airywin 裏起毛 シグネチャーレギンス（単品販売なし） 価格：\14,900（税込） カラー展開：全10色
[1+1] NEW Airywin 裏起毛 シャロンフレアレギンス（単品販売なし） 価格：\15,900（税込） カラー展開：全10色
Airywin 裏起毛 マキシワイドレギンス 価格：\12,900（税込） カラー展開：全5色 発売予定日：2025.11.7（金）
＜Airywinシリーズ以外の裏起毛商品＞
※商品一部抜粋
NEW Airmooth 裏起毛 ジョガーフィットレギンス 価格：\11,900（税込） カラー展開：全9色 発売予定日：2025.11.14（金）
NEW ユーロセンス Italy 裏起毛レギンス 価格：\9,900（税込） カラー展開：全8色 発売予定日：2025.10.31（金）
Airy Fit ピーチ 裏起毛 スリムフィット Tシャツ 価格：\6,500（税込） カラー展開：全5色 発売予定日：2025.10.31（金）
《取材に関するお問合せ》
Email: andarjp_b2b@andar.co.kr 担当:田中
about andar
韓国を代表するアスレジャーブランド・andar（アンダール）は韓国国内で約65店舗、 日本、シンガポール、オーストラリア、アメリカにてグローバル展開しています。運動と日常を兼ねたスタイルを実現するため、快適さとスタイリッシュさを追求し、独自のテックラボで高機能な生地を開発。アジア人の体型に特化し、脚長効果や体型補正ラインを備えたデザインで急成長を遂げています。
Stretch Your Life, andar.
store
・公式サイト https://andar-jp.com/
official sns
・LINE公式アカウント https://page.line.me/878gwyss
・instagram https://www.instagram.com/andar_jp/
・ｘ https://x.com/andar_japan