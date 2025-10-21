おしゃれであたたかい。BAMBI WATERより寒い季節の足元を快適に包み込む『ヒート リブ ソックス』が新発売！

株式会社ラングレー

“Quality Wear”ブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」を展開する株式会社ラングレー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：栗原 淳徳）は、履いた瞬間あたたかい、吸湿発熱素材を使用した、

「外出時」も「おうち」でも履けるリブソックス『バンビウォーター ヒート リブ ソックス』を2025年10月21日（火）より各ECモールにて発売いたします。

オフィシャルサイト :https://bambiwater.com/

「BAMBI WATER」は“Quality Wear, Update Wear”をコンセプトに、外出時もおうちでも1日中使えるナイトブラをはじめ、特許取得(*1) の新技術により1枚で360°きれい見えするカップ付きトップスなど機能性とおしゃれを兼ね備えたQuality Wearブランドです。

シリーズ累計販売数は400万個を超えており、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞。

『スタイルナイトブラ』はインナー・下着・ナイトウェア部門において3年連続で楽天年間ランキング第1位を受賞、さらにアパレル商品全体でも2年連続年間1位を獲得するなど、多くのお客様に支持されています。

今回発売する『バンビウォーター ヒート リブ ソックス』は、吸湿発熱素材を採用し、身体から発生する汗や湿気を吸収して熱に変換するので履いた瞬間からじんわりあたたかく、寒い日でも快適に過ごせます。

一般的なもこもこあったかソックスとは違い、見た目もすっきりとしたリブ素材でスニーカーやローファーなど幅広いシューズに合わせやすく、着膨れしないので「外出時」も「おうち」でも快適に履けます。

*1. 特許第7671531号

◆『バンビウォーター ヒート リブ ソックス』 の特徴- 吸湿発熱で“履いた瞬間からポカポカ”吸湿発熱素材を採用。肌から発生するわずかな湿気を吸収して熱に変換し、+3.4℃(*2) の吸湿発熱効果を発揮。冷えやすい足先を中心に、足元全体をじんわりとあたためます。- すっきり見えするリブデザイン縦ラインのリブ編みが脚をスラッと見せ、優しい印象を演出。丈は約30cm丈で、くしゅっと履いても伸ばしても可愛いバランス。フィット感があり、ずり落ちにくい仕様です。おうちだけでなく外出時にも履けるデザインで、どんなシーンにも馴染みます。- 保温性＆ふんわりパイル編みフット部分は空気を含むパイル編みで、熱を逃がさずぬくもりをキープ。体温をしっかり閉じ込め、冷え戻りを防ぎます。長時間履いても快適なふんわりクッション性も◎。- こだわりの高機能旭化成「消臭ロイカ」を採用。アンモニア・酢酸・イソ吉草酸などの臭いに効果を発揮し、後加工ではないため何度洗濯しても効果が持続します。また、シアバター成分を配合し、乾燥しやすい冬の足元を優しくケア。長時間滑らかな肌が持続します。

*2.United Testing Service Co.,Ltdの試験結果による

◆商品開発の背景

「冬でもおしゃれを楽しみたい」「分厚いあったかソックスは靴に合わせにくい」そんなお客様の声から生まれたのが『バンビウォーター ヒート リブ ソックス』です。

従来のあったかソックスはもこもこして靴に入りにくい、外出には向かないという声が多くありました。そこでBAMBI WATERでは、あたたかさとデザイン性の両立にこだわり、「普通のリブソックスのように見えて、実は吸湿発熱素材であたたかい」新しい冬の定番ソックスを開発。

見た目はすっきりしていてコーデに合わせやすく、それでいて履いた瞬間からじんわりあたたかい。

ファッション性と機能性のどちらも妥協したくないという想いから誕生しました。

◆商品概要

- 商品名： バンビウォーター ヒート リブ ソックス- 価 格： 1,990円（税込）- カラー：全2色（ブラック、オフホワイト）- サイズ：23-25cm- 素材：レーヨン41％・ポリエステル39％・ナイロン19％・ポリウレタン1％

BAMBI WATERについて

“Quality Wear, Update Wear”をコンセプトとするQuality Wearブランドです。

シリーズ累計販売数は400万個を超えており、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続(*1)受賞。

『スタイルナイトブラ』はインナー・下着・ナイトウェア部門において3年連続で楽天年間ランキング第1位を受賞(*2)、さらにアパレル商品全体でも2年連続年間1位(*3)となりました。

私たちのこだわり。それは、心を込めたQuality（技術力と商品力）を提供し、お客様の暮らしをUpdateしていくこと。優しさに包まれるような着心地、着るだけでボディラインを美しく進化させる機能性、そして毎日をセンスアップしてくれる洗練されたデザイン性。そのすべてを叶えるために、スタッフ一人一人がこだわり抜いて作り上げたブランド、それが「BAMBI WATER」です。あなたがずっと素顔のままで、もっと素敵に輝くために、私たちはあなたの一番近くで、いつも寄り添っていければと思っています。

*1. 2022年～2023年

*2. 2022年～2024年

*3. 2023年～2024年

