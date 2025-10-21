こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大人気TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×モンテール、初のコラボレーション
9種の限定コラボパッケージのシュークリームが2025年11月1日(土)～30日（日）の期間限定で新発売
洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションした「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」などの限定パッケージを、2025年11月1日(土)～30日（日）までスーパーマーケットにて期間限定で販売します。＊販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。
モンテールでは「おやつの時間のワクワク」を感じていただけるよう、季節限定のパッケージやコラボパッケージなどを定期的に展開しています。今回は「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で2014年から2024年まで連載され、コミックシリーズ世界累計発行部数１億部を突破した、堀越耕平氏による大人気コミックを原作としたTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」通称“ヒロアカ”とのコラボレーションとなります。
ヒロアカは、ヒーローを育成する雄英高校で仲間達との成長や活躍、そして登場するキャラクターが魅力的に描かれ、お子さまだけでなく、大人にも人気です。ヒロアカファンの方はもちろん、お子さまやご家族のおやつの時間がよりワクワクするようにと、今回のコラボ企画に至りました。
パッケージには、主人公の緑谷出久（みどりや いずく）の他、作中のキャラクターを全9種デザイン。また、ヒロアカの世界観をより楽しんでもらえるよう、作中に登場する、胸が熱くなるようなセリフをあしらい、それぞれのキャラクターのストーリーが垣間見えるようなパッケージにしました。
さらに、このコラボを記念し、ヒロアカデザインのオリジナルQUOカードが当たるSNSキャンペーンも実施します。
モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。
＜商品概要＞
●コラボパッケージ販売期間：2025年11月1日（土）～30日（日）
●販売エリア：北海道を除く全国
■「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」
税込希望小売価格：138円(沖縄のみ178円)
北海道産生クリームをブレンドした口どけの良いミルクホイップと自家炊きカスタードの2層仕立て。
香ばしく焼き上げたシュー生地につめました。カスタードは新鮮な卵と自社工場で作る風味豊かな低温殺菌牛乳を使用して丁寧に炊いています。
限定パッケージは、緑谷出久（みどりや いずく）／爆豪勝己（ばくごう かつき）／死柄木弔（しがらき とむら）デザインの計3種。
■「牛乳と卵のシュークリーム」
税込希望小売価格：138円(沖縄のみ178円)
自家炊きカスタードとオリジナルホイップをブレンドしたカスタードクリームを香ばしく焼き上げたシュー生地につめました。
限定パッケージは、麗日お茶子（うららか おちゃこ）／アーマード・オールマイト／トガヒミコ デザインの計3種。
■「牛乳と卵のエクレア」
税込希望小売価格：138円(沖縄のみ178円)
自家炊きカスタードとオリジナルホイップをブレンドしたカスタードクリームをエクレア生地につめ、口どけの良いチョコをコーティングして仕上げました。
限定パッケージは、轟焦凍（とどろき しょうと）／常闇踏陰（とこやみ ふみかげ）／荼毘（だび）デザインの計3種。
＜キャンペーン概要＞
1：モンテール×僕のヒーローアカデミア SNSフォロー＆リポストキャンペーン
●キャンペーン期間：2025年10月28日（火）～11月4日（火）
●応募方法：
①Xでシュークリーム先輩【モンテール公式】（@monteur_mr_shuu）をフォロー
②キャンペーン投稿をリポスト
●賞品：「僕のヒーローアカデミア」オリジナルデザインQUOカード 500円分と「僕のヒーローアカデミア」コラボパッケージのスイーツ全種（9種）をセットにして抽選で19名様にプレゼント
2：モンテール×僕のヒーローアカデミア SNSフォト投稿キャンペーン
●キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～30日（日）
●応募方法：
①「僕のヒーローアカデミア」パッケージのモンテール商品を購入
②Xでシュークリーム先輩【モンテール公式】（@monteur_mr_shuu）をフォロー
あるいは、Instagramでモンテール【公式】（@monteur_sweets）をフォロー
③パッケージ写真を撮影し、指定のハッシュタグ（#モンテールのヒロアカスイーツ）とともにX、あるいはInstagramに投稿
●賞品：「僕のヒーローアカデミア」コラボ オリジナルデザインQUOカード1000円分を100名様
《TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』について》
コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作とした TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久（みどりや いずく）“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！そして通算8期目を数えるシリーズは、ついに【FINAL SEASON】として毎週土曜夕方5:30に読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送中！公式サイト：https://heroaca.com/
《モンテールについて》
モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。
※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出
※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)
《会社概要》
【社名】株式会社モンテール
【代表者】代表取締役 鈴木徹哉
【創立】昭和29年10月
【売上高】301億円（2024年8月期実績）
【事業内容】チルドデザートの製造および販売
【所在地】本社 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬三丁目1番地8
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係の皆様＞
株式会社モンテール 広報チーム
TEL： 048-994-2300 FAX： 048-994-3700
E-mail：pr@monteur.co.jp
＜一般のお客様＞
フリーダイヤル：0120-46-8823（土日祝日を除く9～17時）
