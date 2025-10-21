《10月26日開催！》速水もこみちさん登壇！「アウトドアと読書の交差点 神田小川町BOOKCAMP」イベントにて

株式会社小学館写真／三浦孝明

自身初のキャンプ料理本『速水もこみち 最高のキャンプ飯』を10月7日に発売した速水もこみちさん。自然の中で作る料理の楽しさについて、小学館のアウトドア情報誌『BE-PAL』編集長・沢木拓也とともに語ります。

■イベント概要

「自然の中で作る幸せ！キャンプ飯を思いっきり楽しもう」速水もこみち×沢木拓也（小学館『BE-PAL』編集長）

日時：2025年10月26日（日）11：00～11：40（予定）

※雨天決行（ただし荒天時は中止）

※途中参加退場可

場所：駿河台交差点駐車場 屋外特設会場

（東京都千代田区神田小川町3丁目10 タイムズ明大通り）

費用：無料 予約不要

タイムスケジュール

10:30 開場

11:00～11:50 トーク＆撮影タイム

■「アウトドアと読書の交差点 神田小川町BOOKCAMP」について

本の街として知られる「神保町」と、アウトドアの街として知られる「小川町」。そんな背景から駿河台交差点特設屋外会場を舞台に、「山・アウトドア」と「本」をテーマに行われるトークイベントです。

イベントＸ

https://x.com/kanda_bookcamp

■『速水もこみち 最高のキャンプ飯』について

***********************************

速水もこみち 最高のキャンプ飯

定価：1,980円(税込)

2025年10 月7 日発売

B5判・96 ページ

小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09311601

***********************************

キッチンを飛び出し、直火にこだわって作り上げた速水さん初のキャンプ料理本。料理の手順は至ってシンプルながら、食材の組み合わせやスパイスにとことんこだわり、焚き火で調理することで一気においしくさせる料理の数々。そんな速水流レシピを、キャンプに行って翌日帰るまでのシチュエーション別に紹介しています。

■速水もこみち プロフィール

写真／三浦孝明

1984年生まれ。東京都出身。2002年に俳優デビュー。ドラマ『ごくせん』をはじめ、TVドラマや映画、CM、バラエティなど多方面にて活躍。12年に渡りシリーズ化され、本年12月26日公開の劇場版にてFINALを迎える大人気連続ドラマ『緊急取調室』（毎週木曜21時～）に初回から出演。第5シーズンが現在放送中。また、特技の料理を生かした「ZIP!」料理コーナー『MOCOʼSキッチン』が大人気になり、様々な料理番組で活躍。 多くのレシピ本を出版し、キッチングッズの監修なども手掛ける。2020年には銀座三越にて自身の料理の世界観をアートとして展示する展覧会「速水もこみちFoodTrip料理の世界展」を開催。今年開催された大阪・関西万博では、シグネチャーパビリオン「EARTH MART」館内の「録食」という展示に参加。レシピを提供した。

