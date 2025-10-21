【映画化】日本推理作家協会賞受賞作、本屋大賞6位、小川哲の大ヒット作『君のクイズ』、劇場映画化が決定！著者デビュー10周年記念フェアも全国書店で開催

株式会社朝日新聞出版

株式会社朝日新聞出版（本社：東京都中央区）は、直木賞作家・小川哲の大ヒット作『君のクイズ』の映画化発表を受け、本作文庫に映画化情報を載せた新しい帯を作成し出庫いたします。また全国書店にて小川哲デビュー10周年フェアが開催されます。小川哲作品をより深く楽しむこの機会をお見逃しなく！

直木賞作家・小川哲さんによる『君のクイズ』は、クイズ番組の決勝で起こる「ゼロ文字正答」という驚くべき出来事から始まるエンターテインメント小説です。日本推理作家協会賞を受賞し累計26万部を突破したこのベストセラー小説が、ついに待望の映画化を果たします。映画は2026年に全国公開予定で、監督は「ハケンアニメ！」「沈黙の艦隊」シリーズの吉野耕平さんです。発表を受け、本作文庫は映画化を記載したスタイリッシュな銀色の帯が巻かれて全国書店に並びます。

また本日より小川哲さんの作家生活10周年を祝し、小川さんの単著を刊行する版元合同で全国主要書店にて特別フェアを実施します。10年間の軌跡を刻んだ年表や小川さんのインタビューを掲載した特製小冊子を無料で配布いたします。ぜひこの機会に、この時代を最前線で走り続ける小川哲の作品世界を余すことなく堪能してください。

【書籍情報】

君のクイズ 特設サイト :https://publications.asahi.com/feature/yourquiz/『君のクイズ』

著者：小川哲

朝日文庫（朝日新聞出版刊）

定価：792円（税込）

A6判並製 248ページ

クイズ番組「Q-1グランプリ」決勝で、三島の対戦相手・本庄は１文字も問題が読まれぬうちに回答し正解し、優勝を果たす。本庄はなぜ正答できたのか？ 真相を解明しようと彼について調べ、決勝を1問ずつ振り返る三島はやがて……。

推理作家協会賞受賞＆本屋大賞6位、新感覚なのにエモーショナルな、圧倒的エンターテインメント。文庫版のために書き下ろした、物語のその後を描く短編小説「僕のクイズ」を収録。《 解説・田村正資》

【著者略歴】

おがわ・さとし。1986年千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。2015年、「ユートロニカのこちら側」で第3回ハヤカワSFコンテスト〈大賞〉を受賞しデビュー。17年刊行の『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、第38回日本SF大賞を受賞。22年刊行の『地図と拳』で第13回山田風太郎賞、第168回直木三十五賞を受賞。同年刊行の『君のクイズ』で第76回日本推理作家協会賞〈長編および連作短編集部門〉を受賞。

【小川哲デビュー10周年記念フェア詳細】

開催期間: 2025年10月20日より順次開催

内容: 小川哲全単著展開、小冊子配布（A6判、12P、オールカラー）

開催場所: 全国の主要書店

⇒開催店舗はこちら https://publications.asahi.com/news/2174.html

【フェア展開作品（小川さんの単著全点）】

ユートロニカのこちら側（早川書房）文庫

ゲームの王国 上・下（早川書房）文庫

嘘と正典（早川書房）文庫

地図と拳 上・下（集英社）文庫

君のクイズ（朝日新聞出版）文庫

君が手にするはずだった黄金について（新潮社）単行本

スメラミシング（河出書房新社）単行本

Street Fiction by SATOSHI OGAWA（KADOKAWA）単行本

火星の女王（早川書房）単行本

言語化するための小説思考（講談社） 単行本