くちどけなめらかで、ショコラのコクを感じる「セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ」と「セブンプレミアム ヘーゼルナッツショコラ」を10月28日（火）より数量限定で新発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、カカオの香りとくちどけにこだわった、秋冬にぴったりのナッツチョコレート2種「セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ」、「セブンプレミアム ヘーゼルナッツショコラ」を、10月28日（火）より数量限定で発売します。

秋冬になると人気が高まるチョコレート菓子。今回は、「カカオの香り＆くちどけ」にこだわったワンランク上の商品を2種、新発売します。ナッツの味わいを引き立てるカカオの組み合わせにこだわり、濃厚なカカオの香り・味わいを追求。カリッとした食感となめらかな口どけに、濃厚なカカオの香りが口いっぱいに広がり、たった一粒で気分がパッと華やぐ至福のひとときをぜひご体験ください。

さらに、売上金の一部を、認定NPO法人ACEを通してカカオ原産国・ガーナへ支援金として活用しています。商品の購入が、ガーナの「教育水準向上」や「カカオの生産量増加」の支援につながります。おいしさだけでなく、「商品を買うことが未来へつながる」仕組みとなっています。

「カカオの香り＆くちどけ」にこだわったワンランク上のナッツチョコレート

カリッとした食感のピーカンナッツと、ナッツの味わいを引き立てるカカオの組み合わせ

■セブンプレミアム ピーカンナッツショコラ

価格：338円（税込365.04円）

発売日：10月28日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

ピーカンナッツをチョコレートとココアパウダーで包んだ商品。ピーカンナッツは、良質な脂肪分を豊富に含み、「バターの木」とも呼ばれるほど栄養価が高く、まろやかな風味となめらかな食感が特長です。カリッとした食感のピーカンナッツと、ナッツの味わいを引き立てるカカオの組み合わせ。ココアパウダーで包み、くちどけの良さは抜群です！

食感の良いヘーゼルナッツをコク深いジャンドゥーヤで包んだ絶品の味わい

■セブンプレミアム ヘーゼルナッツショコラ

価格：338円（税込365.04円）

発売日：10月28日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

食感の良いヘーゼルナッツを、コク深い味わいのジャンドゥーヤ（ナッツのペーストとチョコレートを混ぜたもの）で包んだ商品。豊かな香りとコクのある味わいが特長のヘーゼルナッツと、なめらかなくちどけと濃厚なジャンドゥーヤの香りがもたらす味わいに仕上げました。

「商品を買うことが未来へつながる」カカオ生産地の課題解決にも貢献する持続可能なチョコレート

「カカオ生産地の課題解決にも貢献する持続可能なチョコレートを提供したい」という想いから、本商品の売上金の一部は、認定NPO法人ACE(※1)を通じてカカオ原産国ガーナにお届けします。ガーナの「教育水準向上」や「カカオの生産量増加」に貢献する取り組みです。

※1 「世界の力を解き放つ － 子どもたちに自由の力を。すべての人に変革の力を －」を掲げ、子どもたちの権利が守られた世界をめざして活動する団体。

担当者コメント

秋冬になるとさらに人気が増すチョコレート菓子。今年は「これまで以上に秋冬にぴったりの商品を、お客様へお届けしたい」という想いで、2つのナッツチョコレートを開発しました。

「カカオの香り＆くちどけ」にこだわり、食感の良いナッツとカカオの濃厚な味わい、くちどけの良さは、冷たい風が吹く中で温かい飲み物と一緒に楽しむなど、ほっと一息つく至福の時間に最適です。また、忙しい日々の合間に自分を労わるちょっとした“ご褒美スイーツ”として、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

