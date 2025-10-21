Åß¤ÎÄêÈÖ¡ªÎä¤¨ÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäÂ¿ô1,600ËüÂ¤òÆÍÇË¢¨1¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ù
¹ñÆâ·¤²¼Çä¾å¹âNo.1¢¨2¥ì¥Ã¥°¥¦¥§¥¢À½Â¤²·ÈÎÇä¡¦²¬ËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¦ËÜÅ¹¡§ÆàÎÉ¸©¹ÎÍÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ËÜÎ´ÂÀÏº¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÂ¤â¤È¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¾¦ÉÊ¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¡×¤¬¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäÂ¿ô1,600ËüÂ¤òÆÍÇË¢¨1¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡Ä2025Ç¯3·î ²¬ËÜ(³ô)½Ð²Ù¼ÂÀÓ¡¡¢¨2¡Ä2025Ç¯8·î13ÆüÉÕ Á¡¸¦¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¡¡
¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://www.okamotogroup.com/marude-kotatsu/
°áÂØ¤¨¥·ー¥º¥ó¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÇÂ¤â¤È¤ÎÅß»ÙÅÙ
¾¯¤·¤º¤Ä´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤¬Áý¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Ë¸þ¤±°áÂØ¤¨¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Â¤â¤È¤ÎÅß»ÙÅÙ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö²È¤Î¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÎä¤¿¤¤¡Ä¡×¡Öµ¢Âð¸å¤¹¤°¤ËÂ¤ò²¹¤á¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î²¹Ç®»É·ãÀß·×¢¨3¤¬¡¢Â¼ó¤«¤é¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÆÃ¼ìÊÝ²¹ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¤¢¤¿¤¿¤Þ¤Ã¤¿Â¤â¤È¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤«¤¸¤«¤ó¤ÀÂ¤â¤È¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡£
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¡£
¢¨3¡ÄÆÃµöÂè6043982¹æ
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¸ÂÄê¥«¥éー¤¬¿·ÅÐ¾ì¢ö
ÄêÈÖ¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥°¥ìー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢25Ç¯½©Åß¸ÂÄê¥«¥éー¤È¤·¤Æ¥³ー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥µ¥ó¥¿¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Â¤â¤È¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
È¯Çä¤«¤é10Ç¯¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäÂ¿ô1,600ËüÂ¢¨1¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê
Åö½é¤Ï¡Ö»°±¢¸ò¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÇä¤ì¤º¡Ä
¾¦ÉÊ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢2015Ç¯¤Ë¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤º¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Íー¥ß¥ó¥°¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¤Ï17ÇÜ¢¨4¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦Â¾¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤â»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Êì¤âÎä¤¨À¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡×¤Ê¤É´ò¤·¤¤¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¡×¤Ï¡¢Îä¤¨ÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡Ä13Ç¯¤È16Ç¯¤Î²¬ËÜ(³ô)½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¿Ä¹Î¨¤¬17ÇÜ°Ê¾å
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¡¡²¬ËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡/¡¡OKAMOTO CORPORATION
ÁÏ¡¡¶È¡¡¡§¡¡1934Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ9Ç¯¡Ë
Àß¡¡Î©¡¡¡§¡¡1948Ç¯10·î¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡³Æ¼ï¥ì¥Ã¥°¥¦¥§¥¢¤ÎÀ½Â¤²·ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¿Â»Î¡¦ÉØ¿Í¡¦»Ò¶¡·¤²¼¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥¿¥¤¥Ä¡¢ÊÔ¤ßµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿´ØÏ¢¾¦ÉÊ)
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡§¡¡¢©550-0005¡¡Âçºå»ÔÀ¾¶èÀ¾ËÜÄ®1ÃúÌÜ11ÈÖ9¹æ
ËÜ¡¡Å¹¡¡¡§¡¡¢©635-8550¡¡ÆàÎÉ¸©ËÌ³ë¾ë·´¹ÎÍÄ®ÂçÄÍ150ÈÖÃÏ¤Î1
»ñËÜ¶â¡¡¡§¡¡9,744Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜÎ´ÂÀÏº
½¾¶È°÷¡¡¡§¡¡523¿Í¡Ê¥°¥ëー¥×·×¡§1,453¿Í¡¡2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
Çä¾å¹â¡¡¡§¡¡500²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î´üÏ¢·ë¡Ë
ÈÎÇäÀè¡¡¡§¡¡Á´¹ñ¼çÍ×ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢É´²ßÅ¹Åù¡¡