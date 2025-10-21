こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】クリスマスフェア「You are the star」を11月1日（土）より開催。一点もののぬいぐるみや陶器、ファッション雑貨など、ホリデーシーズンを彩る個性豊かなプロダクトを紹介。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都髙島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、クリスマスフェア「You are the Star」を2025年11月1日（土）～12月25日（木）の期間に開催します。
特設サイト｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/50482-1650421011.html
今年は、「You are the star」というテーマのもと、たったひとつの宝物になってくれるような、暗い夜も照らしてくれるような、技術や個性が輝くぬいぐるみやファッション雑貨、インテリア小物、アート作品を集めました。クリスマスツリーのトップで輝く星のように、日常をより一層あたたかく照らしてくれるようなさまざまなプロダクトとともに、特別なクリスマスの時間をお楽しみください。
ぬいぐるみ
光線「MERRY LITTLE CHRISTMAS」
開催期間｜2025年12月2日（火）～12月28日（日）
ぬいぐるみ作家の光線は、ユーモラスな愛らしさの中に、ひっそりと息づく存在感が魅力の作品を手掛けています。今回は、人気の「毛」シリーズから、前髪ぱっつんの「Salasala」や短毛の「Kabi」、綿毛のような「Meringue」が登場するほか、今年のクリスマスフェアのメインビジュアルにもなっている星やツリーのアイテム、新作のロブスターモチーフの作品も販売します。
雑貨・アクセサリー
NORR KYOTO「Nordic Noël」
開催期間｜2025年12月2日（火）～1月6日（火）
京都・北山で輸入雑貨と書籍を取り扱うショップNORR KYOTO。本フェアでは、NORRがセレクトしたクリスマスが待ち遠しくなるアドベントカレンダーやオーナメント、北欧らしい洗練されたデザインのマグカップやトレイなど日々を彩るアイテムのほか、ヨーロッパで買い付けた一点もののヴィンテージアクセサリーを紹介します。
陶器
「SHOKKI Xmas KIOSK」
開催期間｜2025年11月22日（土）～1月4日（日）
大阪・枚方を拠点に制作活動を続けるセラミックレーベルSHOKKI。“「ま、いっか。」くらいの気楽さと自由さ”をコンセプトに、ハンドメイドによるデコボコしたフォルムによる柔らかな印象が特徴的な食器や花瓶、オブジェなどを手掛けています。本フェアでは、色や柄、かたちもさまざまな約150点のプロダクトが揃います。
「SHOKKI Xmas KIOSK」
ぬいぐるみ
wani souma「A Day in the Life」
開催期間｜2025年11月1日（土）～11月21日（金）
多摩美術大学のテキスタイルデザイン専攻卒業後、2022年からぬいぐるみアーティストとして活動を続けるwani souma。大学で洋裁を学んでいたことから、すべての作品のパターンを一から制作しています。今回は、ある日の日常や出来事を切り取った、形も表情もさまざまな愛らしい犬のぬいぐるみが勢揃いします。
※販売方法の詳細はフェアページでご案内します。
https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/50482-1650421011.html
キーホルダー
ちょいブスキーホルダー「ダサセーターおじさんのクリスマスパーティー」
開催期間｜2025年11月23日（日）～12月25日（木）
2016年よりひとつひとつ手作業で作る、「詰め甘め」のキーホルダーを中心に様々な作品を制作するレーベル・ちょいブスキーホルダーは、ゆるくてユーモアのあるデザインが魅力です。今回は欧米のクリスマスの風物詩「ダサセーター」を着たおじさんのキャラクターを木製パネルにして、キーホルダーを盛り付けたお皿やグラスにを囲みながらクリスマスパーティーを楽しむ様子を表現します。ひとつは顔はめパネル仕様になっているのでフォトスポットとしてもお楽しみください。
ファッション・雑貨
「夢のクリスマス」
取り扱いブランド｜RACCAN、mumea、KOLBENOVA、POSIPOSY
開催期間｜2025年11月20日（木）～12月25日（木）
美しいデザインのストールやバッグ、小さいながらも存在感があるアクセサリー、ヴィンテージのぬいぐるみやオブジェの数々。音楽テーマにした小さくてもポイントになる刺繍のピアスや、動植物をモチーフにしたスカーフなど色とりどりの雑貨やファッションアイテムを展開します。
「夢のクリスマス」
ファッション・雑貨
「NANA WATANABE POPUP」
開催期間｜2025年11月5日（水）~12月14日（日）
“架空の楽園”をテーマに、刺繍を施した繊細なテキスタイルと立体的なフォルムを組み合わせたジュエリーブランドのNANA WATANABE。高価な金属や宝石は使用せず、ペットボトルを再生して作られたリサイクルポリエステルを取り入れたエシカルな手法で、美しさと軽やかさを兼ね備えたジュエリーを生み出しています。蝶をモチーフにした指輪や、お花のピアスなど華やかなアイテムをご紹介します。
その他にもさまざまなフェアを開催します。詳細は特設ページにてご確認ください。
フェア詳細
クリスマスフェア「You are the star」
会期｜2025年11月1日（土）～12月25日（木）
※企画によって開催期間は異なります
※11月30日（日）、12月1日（月）は、一部企画の切り替えを行います
会場｜京都 蔦屋書店
時間｜10：00～20：00
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特設サイト｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/50482-1650421011.html
京都 蔦屋書店
京都髙島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都髙島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00～20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00～22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks（https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks）
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、髙島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
