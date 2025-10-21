【UNI COFFEE ROASTERY】横浜発のご褒美スイーツ！“パリとろ食感”の「横浜エッグタルト」が新登場

株式会社GRACE

株式会社GRACE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：沢村 優太）が展開するカフェ『UNI COFFEE ROASTERY』は、新商品「横浜エッグタルト」を、2025年10月23日(木)より販売いたします。

“コーヒーを通して、 多くの人を元気にし、世界中をリフレッシュする”

そんな想いを胸に世界を旅する中、マカオの地で忘れられない出会いがありました。ーーひと口食べた瞬間の、リッチな卵のコクと軽やかなパイが織りなすハーモニーは、まさに衝撃。

「この感動を、日本の、横浜の日常に届けたい。」

私たちが目指したのは、日常にそっと寄り添いながらも、心がとろけるような贅沢な時間を届けること。洗練されたシンプルさの中に、異国の風と横浜の息吹を感じる、極上の一品が完成しました。

あなたの大切な日常に、しあわせなひとときをお届けします。

■新商品「横浜エッグタルト」について

2025年10月1日 (水) の『UNI DONUTS 青葉台 東急フードショー店』での先行販売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000084389.html)以来、大変ご好評をいただいている「横浜エッグタルト」。

パリッと香ばしく焼き上げたパイ生地の中に、とろりと濃厚でクリーミーなカスタードをたっぷり閉じ込めた、まさに贅沢な逸品。

横浜中華街で広く親しまれている香港式とは異なる、ポルトガル式エッグタルトの感動的な味わいを、この横浜の地で再現しました。

クリスピーな食感とクリーミーなコクが織りなす極上の“パリとろ食感”。横浜発の新しい“ご褒美スイーツ”として、皆さまの日常に特別なひとときをお届けします。

■商品名

・ 横浜エッグタルト

■価格（税込）

・ 単品：300円

・ 箱売 (6個入り)：1,880円

■発売日

・ 2025年10月23日 (木)

■販売店舗

・ UNI COFFEE ROASTERY 各店

・ UNI COFFEE ROASTERY BON BON 各店

・ UNI DONUTS 青葉台 東急フードショー店

大切な人へのギフトにもぴったりの一品です

■UNI COFFEE ROASTERYとは

一杯のコーヒーで人を元気にし、街を動かし、世界をリフレッシュする。“Refresh the World.”を掲げる横浜発のカフェ&ロースタリー。ありがとうを伝えるためのコーヒー無料チケット『サンキューカード』や、サイズアップが無料になる『UNI Pay』など、お客様とのつながりを大切にした独自の取り組みを展開している。

2020年4月に横浜岡野で1号店をオープンして以来、横浜・鎌倉を中心に多数出店し、2022年には“ハマのシンボル”として親しまれた『Tycoon（タイクーン）』跡地に、オーシャンフロントレストラン『Re: Journal』を開業。2023年には北陸エリア初出店『UNI COFFEE ROASTERY 石川小松』、2024年には『UNI COFFEE ROASTERY BON BON テラスモール湘南』『UNI COFFEE ROASTERY 川崎市役所』『UNI COFFEE ROASTERY オークウッドホテル麻布』を展開。同年7月には横浜赤レンガ倉庫に2店舗目のレストラン『Re : Wharf』を開業し、2025年4月には『UNI COFFEE ROASTERY ららぽーと海老名』をオープンしている。

・公式サイト：https://unicoffeeroastery.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/unicoffeeroastery/?locale=ja_JP

株式会社GRACE

創業10周年を機にReuse、Rebuild、Refreshの3つの再生をテーマに複数の事業を展開する「再生カンパニー」にリブランディング。2022年11月1日には横浜国立大学とコーヒー粕をはじめ食品廃棄物由来のセルロースナノファイバーを活用した新製品開発の共同研究契約を締結している。



また、2022年9月15日には山梨県・大月市と連携協定を締結、同年11月30日には石川県・小松市、同年12月5日に北海道・釧路市とも包括連携協定を締結、さらに2023年7月20日には茨城県・行方市と連携協定を締結するなど、近年は地方創生、産官学連携にも力を入れている。



・HP：https://gr1.jp/