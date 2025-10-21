【Makuake CNCシリーズ第1位】卓上CNC「Carvera Air」先行販売プロジェクトが終了、国内ユーザー拡大へ

Makera Technology (Hong Kong)Company Limited（造物時代香港有限公司）

Makera Technology (Hong Kong) Company Limited（本社：香港、以下Makera）は、応援購入サービス「Makuake」にて実施した卓上CNCマシン「Carvera Air（カーヴェラ・エアー）」の先行販売プロジェクトが【2025年9月25日（木）22:00】に終了し、CNCシリーズにおける第1位※の成果を収めたことをお知らせします。今回の結果を受け、国内ユーザーへの体験拡張・サポート体制の強化を加速します。

※「Makuake」内CNC関連プロジェクトにおける順位。当社調べ。

MakuakeプロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/carvera_air/

実施期間：【7月24日（木）11:00～9月25日（木）22:00】

主な実績：支援者 542名、応援購入総額 93,085,800円

■メディア・インフルエンサーからの高評価

◻︎ごっつチャンネル GT-work 様（YouTube）

電子基板の作成からアルミ切削・レーザー彫刻まで、42分超の詳細レビューを公開。

「めちゃくちゃ簡単に本気の基板が作れちゃいましたね」と高評価をいただきました。

動画リンク：https://www.youtube.com/watch?v=Onjp8xzPXKs

◻︎カイ -KAI- 様（Instagram）

人気キャラクターのアクリルLEDライトを制作。

さまざまな素材を加工でき、エンドミル交換も簡単なのがお分かりいただける動画です。

動画リンク：https://www.instagram.com/reel/DM6HM8wRd8c/

◻︎ひとりラボ 様（YouTube）

初心者目線での使用レビューを公開。

「まさに究極のデスクトップCNC加工機です」とコメントをいただきました。

動画リンク：https://youtube.com/watch?v=xr-g9SW5b08

多くの熱いレビューや応援コメントをいただき、誠にありがとうございます！今後も、レビューで頂いたフィードバックをもとに、製品アップデートを進めてまいります。

■応援サポーターの声！

プロジェクト期間中、多くの温かい応援コメントが寄せられました。

「見れば見るほど夢が広がるばかりです。楽しみにしています！」

「研究に使おうと思ってます！楽しみにしてます！」

「CNCマシンをずっと欲しいと思っていました。楽しみにしています！」

「良いものを作り続けてください。応援しています。」

「無料で使えるソフトもついてくるということでCNCの機械は使ったことないですが楽しみです！」

■Carvera Air 開発背景とコンセプト

「Carvera Air」は、ヒットモデル「Carvera」シリーズの派生として誕生しました。

「もっと軽く、もっと手軽に」というユーザーの声をもとに、

切削精度や安全性はそのままに、一部機能をオプション化。

結果、約40％の軽量化と価格低下を両立しました。

Makeraは、「ものづくり経験の有無にかかわらず、より多くの人にCNCの魅力を体験してもらう」ことを理念としています。

「自分が欲しいものは自分で作る」その想いを形にするマシンがCarvera Airです。

【Carvera Air】の主な特長について



今回のMakuakeプロジェクトを通じて、多くのユーザーから「手軽に高精度な加工ができる」「これまでのCNCの常識を覆す」といった声が寄せられたCarvera Air。

コンパクトなデスクトップサイズながら、プロフェッショナルレベルの精度と使いやすさを兼ね備えた点が評価され、CNCカテゴリー1位という結果につながりました。

Carvera Airは、従来のCNC加工機が抱えていた「設置スペース」「操作の難しさ」「価格の高さ」といった課題を解決し、より多くのクリエイターやエンジニアが手軽に本格的な加工を行える環境を実現しました。

主な特長は以下の通りです。

高精度・高剛性の構造設計：アルミ合金製ボディと高トルクスピンドルの採用により、安定した加工品質を実現。金属・木材・樹脂など、幅広い素材に対応します。

自動工具交換（ATC）機能：複数の工具を自動で切り替え、複雑な多工程加工もワンタッチで完結。作業効率を大幅に向上させます。

直感的な操作性：専用ソフトウェアによるシームレスなデータ連携と操作画面で、初心者でも短時間で使いこなせる設計。

スマートなユーザー体験：加工状況をリアルタイムで可視化できるインターフェースや自動キャリブレーション機能を搭載。

コンパクト＆静音設計：わずか45cm角のサイズで、オフィスや自宅でも設置が容易。従来機と比べ動作音も大幅に低減しました。

プロフェッショナルの精度を維持しながら、より手軽で身近なCNC体験を提供することを目指した本製品は、「個人でもプロ品質のものづくりができる」という新しい価値観を提示しています。

【Makeraについて】

Makeraはベテランメイカー（ものづくりをする人）の集団が設立した、テクノロジー企業です。米国デラウェア州に本社を置き、中国・北京に研究開発・製造の拠点を構えています。

Makeraは短時間で超緻密なものづくりができるCNCフライス盤に着目し、比較的安価な価格帯、シンプルな操作性、高安全性を兼ね備えた「Carvera」を2021年に開発し、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「Kickstarter」で170万ドル（約2.5億円）超を調達しました。

切削精度や使いやすさはそのままに、一部機能のオプション化により、約15kgの軽量化を実現した「Carvera Air」の先行販売プロジェクトは346万ドル（約5億円）超の調達を成し遂げました。

オンラインでの情報発信に力を入れており、YouTube公式チャンネルでは160本以上の動画を公開しています。開封、加工の流れ、加工例、ソフトの使い方、工場ツアーなどをチェックできます。

