ニューステクノロジー、GPTWの2026年版「働きがいのある会社」に初認定

株式会社ニューステクノロジー(https://newstech.co.jp/)(本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮、以下当社)は、2025年10月1日付でGreat Place to Work(R) Institute Japan（以下「GPTWジャパン」）が実施する「働きがいのある会社」認定制度において、2025年9月期の認定企業として選出されました。本認定は、従業員へのアンケート調査をもとに「信頼」「誇り」「連帯感」などの観点から職場環境を評価し、一定基準を満たした企業に授与されるものです。当社では、企業バリューの一つである「ゴキゲンにいこう。」を軸に、社員が自分らしく、前向きに働ける環境づくりが高く評価されました。

ニューステクノロジーの「働きがい」を支える4つのポイント

1. カルチャーを育むオフィス環境の設備

当社が掲げるバリューの一つである「ゴキゲンにいこう。」を体現するため、社員が心地よく働けるオフィス環境を整備。「GOKIGEN CAFE」を併設し、コーヒーや紅茶、お菓子などを無料で楽しめるリフレッシュスペースを設けています。カフェ内のデジタルサイネージでは、社内コミュニケーションの活性化やバリューの浸透を目的とした「感謝メッセージ」や「ゴキゲンエピソード」などを週替わりで放映し、社員同士の自然なコミュニケーションを生み出しています。

GOKIGEN CAFEオープンスペース2. メリハリのある働き方と自己投資をサポート

ライフイベントやリフレッシュを大切にできる環境を整備しています。モビリティにまつわる事業を展開していることから、「移動」を起点に新しいアイディア創出を目的とした「モビリティサポート制度」や「宿泊施設補助制度」など、社員の暮らしと自己投資をサポートする福利厚生を導入。プライベートの充実が、仕事へのモチベーションにもつながる仕組みを構築しています。

3. 都市生活者や企業に新しい価値を届ける仕事に誇りを持っている

当社は「実社会をメディア化する」をミッションに、日常の移動や空間に新しい情報体験を生み出しています。主要事業のタクシーサイネージメディア「GROWTH(https://growth-tokyo.jp/)」は、都内11,500台のタクシーと連携し、乗客の移動時間を情報体験に変えるとともに、企業のマーケティング活動においてもビジネスパーソンへの情報接点としてご活用いただいています。生活空間をメディア化することで、自分たちの仕事が人や街と確かにつながっているという実感が、社員の誇りとやりがいにつながっています。

4. 個の力を最大化する効率的で生産性の高い組織づくり

「最小の資本と人で、最大の利益を生み出す」 を経営指針とし、効率的かつ生産性の高い組織運営を行っています。社員一人ひとりが主体的に行動できる環境を整え、営業組織では業界やサービスの枠にとらわれず、各自の強みや関心、クライアントのニーズに合わせて自由に提案できる仕組みを大切にしています。

◼︎Great Place To Work(R)とは

Great Place To Work(R) Institute(https://hatarakigai.info/) は、約150ヶ国で年間10,000社以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)を運営しています。

今後も、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりと人材への継続的な投資を通じて、企業価値の向上に努めてまいります。

