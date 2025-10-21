JAPAN AI、ISMS認証「ISO/IEC 27001」およびクラウドセキュリティ認証「ISO 27017」を取得

JAPAN AI株式会社

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、2025年9月30日付で、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」およびISMSクラウドセキュリティの国際規格「ISO 27017」の認証を取得したことをお知らせします。

ISO/IEC 27001およびISO 27017認証について

ISO/IEC 27001は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格であり、組織が情報資産の機密性・完全性・可用性を体系的に管理するための要求事項を定めています。

ISO 27017は、クラウドサービスに特化した情報セキュリティ管理策を規定した国際規格です。

これらの認証取得は、当社が国際基準に適合した情報セキュリティ管理体制を構築・運用していることを、第三者機関が客観的に証明するものです。

認証取得の背景

JAPAN AIは企業向けAIサービスを提供しており、日々多くの企業の重要な情報を取り扱っています。このような状況において、より高度な情報セキュリティ体制の構築と、クラウドサービスの安全性確保が不可欠であると考え、今回の認証取得に至りました。

認証の内容

ISMS認証

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124536/table/124_1_28eefe4ba2c8e69d906078a9eca857f9.jpg?v=202510210157 ]

クラウドセキュリティ認証

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124536/table/124_2_a2954666b4d09fbf447a37e585375201.jpg?v=202510210157 ]

▼セキュリティページはこちら

https://japan-ai.co.jp/security/

今後の展望

本認証取得を契機として、経済産業省が策定を進めているAIセキュリティガイドラインへの準拠を目指すとともに、国際的なデータ保護規制に対応したセキュリティ体制の整備を進めてまいります。また、社内セキュリティ専門家の育成とAIシステムにおけるプライバシー保護技術の研究開発を通じて、より安全で信頼性の高いAIサービスの提供に努め、日本のデジタルトランスフォーメーションの発展に貢献してまいります。

JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。

会社概要

社 名：JAPAN AI株式会社

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2023年4月

事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス

U R L：https://japan-ai.co.jp/

本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先

JAPAN AI株式会社

広報担当：佐藤

Mail：press@japan-ai.co.jp