¡ÚÅìËÌ½é¾åÎ¦¡Û¹ÅçÌ¾Êª¡Ö½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍ¡×ÀìÌçÅ¹¡¦¥¥ó¥°¸®ÀçÂæ¹ñÊ¬Ä®Å¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ó¥°¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Èø´Ø¹ä¡Ë¤Ï¡¢¹ÅçÈ¯¾Í¤Î¡Ö½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍ¡×ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥ó¥°¸®¡×¤ò2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¹ñÊ¬Ä®¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡ÖÅìËÌÃÏ¶è½é¿Ê½Ð¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹Åç¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍ¡×¤¬ÅìËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦ÀçÂæ¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¥ó¥°¸®¤Î½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍ
¡Ö¥¥ó¥°¸®¡×¤Î½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÆÃÀ½íåÌý¡¦ÆÃÀ½¤·¤ç¤¦¤æ¥À¥ì¡¦¼ÇËã¾ß¡¦ÆùÌ£Á¹¡¦»ÍÀî»³Ü¥¤Î²«¶âÈæ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢ÃæºÙ¥¹¥È¥ìー¥ÈÌÍ¤ËÍí¤á¤Æ³Ú¤·¤à°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡È30²óº®¤¼¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡É¤È¤¤¤¦½êºî¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ì£¤ò´°À®¤µ¤»¤ë――Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÂÎ¸³·¿¡É¤ÎÃ´Ã´ÌÍ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÀçÂæ¹ñÊ¬Ä®Å¹¡×¤Ï¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç½é¤ÎÅ¹ÊÞ¡£ÀçÂæ¤ÎÈË²Ú³¹¡¦¹ñÊ¬Ä®¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìë¤Î¿©»ö¤ä°û¤ß²ñ¸å¤Î¡È¡º¤Î°ìÇÕ¡É¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¹Åç¤«¤é¤½¤·¤ÆÅìËÌ¡¦ÀçÂæ¤Ø――¡£¡Öº®¤¼¤Æ¹¤¬¤ë¹Åç¤ÎÌ£¡×¤ò·Ç¤²¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿©¥·ー¥ó¤Ë¿·¤·¤¤Ã´Ã´ÌÍÊ¸²½¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ó¥°¸®ÀçÂæ¹ñÊ¬Ä®Å¹
¡ãÅ¹ÊÞ³µÍ×¡ä
Å¹Ì¾¡§½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍÀìÌç ¥¥ó¥°¸®ÀçÂæ¹ñÊ¬Ä®Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¹ñÊ¬Ä®3-2-10
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡¡Ê¿Æü 11:00～14:30 / 18:00～21:00
¡¡Æü¡¦½ËÆü 11:00～14:30
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ó¥°¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥°¥ëー¥×
ÀßÎ©¡§2012Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ÅçÈ¯¾Í¤Î½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥ó¥°¸®¡×¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Öº®¤¼¤Æ¹¤¬¤ë¹Åç¤ÎÌ£¡×
¹ÅçÌ¾Êª¡Ö½Á¤Ê¤·Ã´Ã´ÌÍ¡×¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢ÁÇºà¡¦À½Ë¡¡¦Å¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
