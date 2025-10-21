こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ウェスティンホテル仙台】甘酸っぱいいちごを、光り輝くスイーツで『Shiny Strawberry Afternoon Tea』
期間：2025年11月29日(土)～2026年1月16日(金)／場所：レストラン シンフォニー(26階)
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2025年11月29日(土)～2026年1月16日(金)の期間、冬のひとときを輝かせる、瑞々しいいちごとホワイトをキーカラーにしたスイーツが並ぶ「Shiny Strawberry Afternoon Tea (シャイニー ストロベリー アフタヌーンティー)」を提供いたします。
いちごをたっぷりの生クリームとスポンジでサンドしたガトーフレーズや、いちごのジュレを忍ばせたホワイトチョコレートのムース、ピスタチオのパンナコッタといちごを重ねたミニパフェをご用意。そのほか、いちごとレモンのタルトや、いちごと柚子のジュレ、ドライいちごをトッピングした全粒粉のスコーンなどがティースタンドを華やかに彩ります。加えて週末は、お好きなだけお召し上がりいただけるスイーツやセイボリーのブッフェメニューもお楽しみいただけます。白菜と大豆ミートのミルフィーユ仕立てや、冬野菜のホワイトチキンカレー、根菜のローストなど冬に旨味が増す食材を中心にラインナップ。当ホテルのスペシャリテ「宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ」は、りんごの酸味を加えたシャリアピンソースにてご提供いたします。
また、同期間、ラウンジ＆バー ホライゾンでは、りんごと紅茶を組み合わせた「シーズナルパフェ ～Apple Planet(アップル プラネット)～」を発売。トップには、放射状に並べたりんごや、宇宙の惑星に見立てたりんごのジュレを包んだ紅茶のムースをトッピングしました。
期待に胸を膨らませる2026年へ向けて、高層階から光り輝く街並みを眺めながら、午後のティータイムをお過ごしください。
『Shiny Strawberry Afternoon Tea Weekday (シャイニー ストロベリー アフタヌーンティー ウイークデイ)』について
三段式のティースタンドで提供する厳選されたスイーツやセイボリー。JING TEA(ジンティー)やRonnefeldt(ロンネフェルト)の紅茶とともに、平日の午後の優雅なひとときをお過ごしいただけます。
【メニュー】
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
・いちごとピスタチオのパフェ
・いちごとホワイトチョコレートのムース
・いちごとダマスクローズのボンボンショコラ
・ガトーフレーズ
・いちごと柚子のジュレ
・いちごとレモンのタルト
・全粒粉スコーン いちごのコンフィチュール添え
◇セイボリー
白かぶとじゃがいものポタージュ / ローストポークとりんごのパニーニサンド
いちごとモッツァレラチーズのバルサミコマリネ / ズワイ蟹とシーフードのグラタン
宮城県産森林どりのハーブロースト みかんソース / サーモンムースと雪菜のエスプーマのパニプリ
◇ドリンク
オリジナルモクテル / JING TEA / Ronnefeldtティーセレクション/ オリジナルコーヒー など16種
『Shiny Strawberry Afternoon Tea Weekend(シャインニー ストロベリー アフタヌーンティー ウイークエンド)』について
ティースタンドに盛り込んだ6種のスイーツとスコーンのほか、オーブンでゆっくりと火を入れたローストビーフをお席までお届けいたします。セイボリーやブレッド、ヴィーガンメニュー、パスタ、フルーツなどのブッフェメニューもラインナップ。フリーフローのドリンクとともに120分間、こころゆくまでお好きなだけお楽しみいただけます。
【メニュー】
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
Shiny Strawberry Afternoon Tea Weekdayと同内容です。
◇スペシャリテ
宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ
りんごのシャリアピンソース トリュフ風味
◇セイボリーブッフェメニュー
冬野菜のホワイトチキンカレー
ズワイ蟹とシーフードのパスタ /みやぎサーモンと大麦の豆乳クリームリゾット
白菜と大豆ミートのミルフィーユ仕立て / シャルキュトリー盛り合わせ
北海道産インカのめざめのハーブロースト / にんじんとオレンジのラペ / れんこんチップ
カリフラワーと芽きゃべつのパルメジャーノ レッジャーノのグラタン など21種
◇スイーツ＆ブレッド＆フルーツ ブッフェメニュー
アップルデニッシュ / シュトーレン / りんごのパンナコッタ / ミルクレープ
スパイス香る洋なしとベリーのフルーツポンチ / いちご / みかん など11種
◇ドリンク
オリジナルモクテル / JING TEA / Ronnefeldtティーセレクション / コーヒー など19種
https://digitalpr.jp/table_img/2731/120045/120045_web_1.png
同期間におすすめの『シーズナルパフェ ～Apple Planet(アップル プラネット)～』について
季節のフルーツや食材が持つ美味しさを最大限に引き出した、パティシエのイマジネーション光るシーズナルパフェ。旬のりんごと香り高いアールグレイ紅茶を組み合わせました。フレッシュりんごやコンポート、紅茶のジュレやアイスクリームを重ね、トップには惑星に見立てたりんごジュレを忍ばせた紅茶のムースや、放射状のりんごをあしらいました。
『シーズナルパフェ ～Apple Planet～』の概要
実施日：2025年11月29日(土)～2026年1月16日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00～23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 3,000円
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok 、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234
関連リンク
ウェスティンホテル仙台
https://www.the-westin-sendai.com/
ウェスティンホテル仙台 レストラン シンフォニー
https://the-westin-sendai.com/restaurant/symphony/
ウェスティンホテル仙台 ラウンジ＆バー ホライゾン
https://the-westin-sendai.com/restaurant/horizon/
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2025年11月29日(土)～2026年1月16日(金)の期間、冬のひとときを輝かせる、瑞々しいいちごとホワイトをキーカラーにしたスイーツが並ぶ「Shiny Strawberry Afternoon Tea (シャイニー ストロベリー アフタヌーンティー)」を提供いたします。
いちごをたっぷりの生クリームとスポンジでサンドしたガトーフレーズや、いちごのジュレを忍ばせたホワイトチョコレートのムース、ピスタチオのパンナコッタといちごを重ねたミニパフェをご用意。そのほか、いちごとレモンのタルトや、いちごと柚子のジュレ、ドライいちごをトッピングした全粒粉のスコーンなどがティースタンドを華やかに彩ります。加えて週末は、お好きなだけお召し上がりいただけるスイーツやセイボリーのブッフェメニューもお楽しみいただけます。白菜と大豆ミートのミルフィーユ仕立てや、冬野菜のホワイトチキンカレー、根菜のローストなど冬に旨味が増す食材を中心にラインナップ。当ホテルのスペシャリテ「宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ」は、りんごの酸味を加えたシャリアピンソースにてご提供いたします。
また、同期間、ラウンジ＆バー ホライゾンでは、りんごと紅茶を組み合わせた「シーズナルパフェ ～Apple Planet(アップル プラネット)～」を発売。トップには、放射状に並べたりんごや、宇宙の惑星に見立てたりんごのジュレを包んだ紅茶のムースをトッピングしました。
期待に胸を膨らませる2026年へ向けて、高層階から光り輝く街並みを眺めながら、午後のティータイムをお過ごしください。
『Shiny Strawberry Afternoon Tea Weekday (シャイニー ストロベリー アフタヌーンティー ウイークデイ)』について
三段式のティースタンドで提供する厳選されたスイーツやセイボリー。JING TEA(ジンティー)やRonnefeldt(ロンネフェルト)の紅茶とともに、平日の午後の優雅なひとときをお過ごしいただけます。
【メニュー】
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
・いちごとピスタチオのパフェ
・いちごとホワイトチョコレートのムース
・いちごとダマスクローズのボンボンショコラ
・ガトーフレーズ
・いちごと柚子のジュレ
・いちごとレモンのタルト
・全粒粉スコーン いちごのコンフィチュール添え
◇セイボリー
白かぶとじゃがいものポタージュ / ローストポークとりんごのパニーニサンド
いちごとモッツァレラチーズのバルサミコマリネ / ズワイ蟹とシーフードのグラタン
宮城県産森林どりのハーブロースト みかんソース / サーモンムースと雪菜のエスプーマのパニプリ
◇ドリンク
オリジナルモクテル / JING TEA / Ronnefeldtティーセレクション/ オリジナルコーヒー など16種
『Shiny Strawberry Afternoon Tea Weekend(シャインニー ストロベリー アフタヌーンティー ウイークエンド)』について
ティースタンドに盛り込んだ6種のスイーツとスコーンのほか、オーブンでゆっくりと火を入れたローストビーフをお席までお届けいたします。セイボリーやブレッド、ヴィーガンメニュー、パスタ、フルーツなどのブッフェメニューもラインナップ。フリーフローのドリンクとともに120分間、こころゆくまでお好きなだけお楽しみいただけます。
【メニュー】
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
Shiny Strawberry Afternoon Tea Weekdayと同内容です。
◇スペシャリテ
宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ
りんごのシャリアピンソース トリュフ風味
◇セイボリーブッフェメニュー
冬野菜のホワイトチキンカレー
ズワイ蟹とシーフードのパスタ /みやぎサーモンと大麦の豆乳クリームリゾット
白菜と大豆ミートのミルフィーユ仕立て / シャルキュトリー盛り合わせ
北海道産インカのめざめのハーブロースト / にんじんとオレンジのラペ / れんこんチップ
カリフラワーと芽きゃべつのパルメジャーノ レッジャーノのグラタン など21種
◇スイーツ＆ブレッド＆フルーツ ブッフェメニュー
アップルデニッシュ / シュトーレン / りんごのパンナコッタ / ミルクレープ
スパイス香る洋なしとベリーのフルーツポンチ / いちご / みかん など11種
◇ドリンク
オリジナルモクテル / JING TEA / Ronnefeldtティーセレクション / コーヒー など19種
https://digitalpr.jp/table_img/2731/120045/120045_web_1.png
同期間におすすめの『シーズナルパフェ ～Apple Planet(アップル プラネット)～』について
季節のフルーツや食材が持つ美味しさを最大限に引き出した、パティシエのイマジネーション光るシーズナルパフェ。旬のりんごと香り高いアールグレイ紅茶を組み合わせました。フレッシュりんごやコンポート、紅茶のジュレやアイスクリームを重ね、トップには惑星に見立てたりんごジュレを忍ばせた紅茶のムースや、放射状のりんごをあしらいました。
『シーズナルパフェ ～Apple Planet～』の概要
実施日：2025年11月29日(土)～2026年1月16日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00～23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 3,000円
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok 、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234
関連リンク
ウェスティンホテル仙台
https://www.the-westin-sendai.com/
ウェスティンホテル仙台 レストラン シンフォニー
https://the-westin-sendai.com/restaurant/symphony/
ウェスティンホテル仙台 ラウンジ＆バー ホライゾン
https://the-westin-sendai.com/restaurant/horizon/