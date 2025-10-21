もっと“わたしらしく”、もっと“自由に整理” する『くるっとリング』と『カケセル』新ラインアップ発売

マルマン株式会社

マルマン株式会社（本社：東京都中野区）は、表紙とリングを自由に組み合わせて自分だけのオリジナルノートが作れる『くるっとリング』に新デザインを追加するとともに、くり返し使えて書いて消せるインデックス付きバインダー『カケセル』を2025年10月17日（金）からオンラインショップ・文具取扱店にて順次販売いたします。

外出先での学習や、PC・スマホと併用したアナログノートの需要が高まる中、ユーザーの「もっとコンパクトに持ち歩きたい」「小さくても整理したい」という声に応え、デザイン・カラーバリエーションを拡充しました。

新デザイン登場『くるっとリング』

『くるっとリング』は、表紙とリングを別々に選んで組み合わせることで、自分だけのオリジナルバインダーを作れる画期的なシリーズです。表紙は360度くるっと折り返せるコンパクト設計で、持ち歩きやすさと使いやすさを両立。今回、表紙とリングのデザイン・カラーのバリエーションを拡充し、新たな組み合わせで自由にカスタマイズを楽しめるラインアップになりました。鮮やかなパステルカラーや多彩なデザインの1,296通りの中から、自分らしい1冊を簡単に作ることができます。

■くるっとリング カスタムタイプ 表紙／カラー：12柄新規追加（合計18柄展開）無地・半透明

クリアブルー/クリアピンク/クリア【価格：220円（税込）】

ミニギンガム

ライトブルー/ライトピンク/グレー【価格：275円（税込）】

ドット

ブルーグレー/ライトグリーン/ベージュ【価格：275円（税込）】

ななめストライプ

パープル/ミント/コーラ【価格：275円（税込）】

■くるっとリング カスタムタイプ リング／カラー：4色／価格：330円（税込）【NEW】べっこう

【NEW】ラムネ

ブラウン

クリア

くりかえし使える！書いて消せるインデックス付きバインダー『kAkesel』新発売

パステルでかわいいクリアカラーのデザインと、シーンを問わず使える落ち着いたマットカラーのデザインから選べる豊富なラインアップ。透明感のあるクリアカラーは気分を明るくしてくれる華やかさがあり、ニュートラルでマットなカラーは落ち着いた印象でビジネスや勉強にもぴったりです。背幅がスリムな仕様のため、バッグやリュックにもすっきり収まり、外出先での学習や打ち合わせなど、持ち歩きにも最適です。

■製品情報

サイズ：B5 / 価格：660円（税込）

kAkesel(カケセル)の特徴

１.くりかえし使える！書いて消せるインデックス付き。（4山）

２.教科などをタブに書き込むことで見返したいページをサッと開けて毎日の勉強がスムーズに。

３.タブ部分にはラミネート加工を施しており丈夫でずっとキレイ。

４.好みに合わせて選べるデザイン

パステルでかわいいクリアカラー

インデックスの色までかわいくそろえられる！

学生の方におすすめです。

ライトピンク

ライトブルー

ミント

落ち着いたマットなカラー

ニュートラルな色だから誰でも使いやすい！

大学生や社会人の勉強にもおすすめです。

チャコールグレー

ディープグリーン

グレージュ

Creative Support Company marumanについて

創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company”としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。

1920年初代井口興一が東京神田において創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。

公式HP・SNS

・HP：https://www.e-maruman.co.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/e.maruman/ ★各種ノートの使用方法をご紹介中

・X：https://twitter.com/maruman_sketch

・Facebook：https://www.facebook.com/e.maruman/

会社概要

社名：マルマン株式会社

所在地：東京都中野区中央2-36-12

代表：代表取締役社長 井口泰寛

創業：1920年（大正9年）

事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、

画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店