お出汁香る、ふんわり食感のお豆腐ハンバーグを使用した「お豆腐仕立ての和風ハンバーグ」が10月21日（火）に新登場

当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。





今回発売する「お豆腐仕立ての和風ハンバーグ」は、人気のハンバーグメニューに、毎日食べたくなるようなやさしさと満足感を兼ね備えた、和の一皿です。豆腐をメインに、鶏肉をバランスよく加えることで、ヘルシーでありながらしっかりと満足できるお豆腐ハンバーグを実現しました。ふんわりとした食感と程よい弾力でお箸でも食べやすく、お子さまからご年配の方まで幅広くお楽しみいただけます。トッピングの枝豆とキャベツの食感がアクセントになり、お出汁が香る和のソースが食欲をそそります。
副菜は、つるんと食べられるオクラたまごサラダ、さっぱりと仕上げたカリフラワーのごま和え、コーンの甘みがアクセントのポテトサラダです。
◼️新商品概要
商品名：お豆腐仕立ての和風ハンバーグ
発売日：10月21日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/990
栄養価：
・カロリー　　292kcal
・たんぱく質　14.8g
・糖質　　　　21.7g
・脂質　　　　16.1g
※1個当たりの栄養成分です。
・地球環境に配慮した「パルプモールド」素材を使用
当社のお弁当容器は冷凍宅配食サービスには珍しい「パルプモールド」素材を採用しています。パルプモールドは環境問題に対して様々な分野で期待されている素材です。主な原材料はサトウキビ搾汁後の粉で、燃やしても有害な物質は発生せず、もし放置されても土壌で分解され自然に還るので、自然環境に負荷がかかりません。仮に体内に入ったとしても健康被害が少ないのが特徴です。

・燃えるゴミと一緒に廃棄でき時短が可能に
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名　　　：ナッシュ株式会社
所在地　　：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3　中之島三井ビルディング16F
代表者　　：代表取締役　田中　智也
設立　　　：2016年6月
事業内容　：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL　：https://nosh.jp/