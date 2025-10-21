こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXILの断熱リフォームを使用して地場工務店の匠が手掛けた断熱リノベの実例集『断熱リノベの匠』を展開
第9弾は、新築同等の快適性を実現した事例
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、地場工務店の匠が手掛けた断熱リノベの実例集『断熱リノベの匠』を展開しています。そしてこの度、第9弾としてSW（スーパーウォール）工法リフォーム加盟店の有限会社久保田工務店（長崎県、代表取締役 久保田 徹）が手掛けた、新築同等の快適性を実現した自宅の事例を公開したので、お知らせします。
海・山・温泉と、豊かな自然がひろがる長崎県雲仙市で、昭和24年に創業した久保田工務店。今回ご紹介する断熱リノベの匠（たくみ）、久保田翔氏は、その3代目として、自社大工の伝統を守りながら、父である社長とともに、真心を込めた住まいづくりを提案している。さらに、早くから性能住宅に取り組み、地域の人たちが住宅の性能に目を向けていなかった20年前から、スーパーウォールによる新築住宅を提案し、BELS工務店※としても着実に実績を積み上げてきた。また、ZEH化にも意欲的で、5年前からはZEH率100％を目指して、実績値も公表している。その一方で、リフォームやリノベーションも数多く手掛けてきたものの性能向上については限定的だったそうだが、まるごと断熱リフォームの誕生をきっかけに、自宅の断熱リノベを決断した。
※「BELS工務店」とは、建築物省エネルギー性能表示制度の普及活動に協力し、自社で建設する住宅でBELS評価を取得する目標を掲げ、実践している工務店のことを指します。
BELSは建物の省エネ性能を第三者評価機関が評価・認定する制度であり、星マークで性能を5段階表示するため、消費者にも分かりやすく信頼性が高いのが特徴です。
久保田氏が育った実家である築20年のスーパーウォール住宅。左奥には、今回リノベした平屋の自宅が見える。
説明を受けないと築20年のリノベーション住宅とは気づかないほど見事にリニューアルされた平屋住宅。
リノベの参考モデルとしてだけではなく、新築を予定されているお客様も案内しているという。
和室だった部屋を脱衣室にリノベーション
和室と縁側をダイニングキッチンにリノベーション
洋室をダイニングとつながるリビングにリノベーション
外観のBefore（左）After（右）
まるごと断熱リフォームで自宅をリニューアルした久保田氏は、今回のリノベを振り返って、気密性を高めることの難しさを感じたという。昔の家は隙間も多く、経年劣化で建物の歪みも起こりがちだが、断熱パネルはグラスウールとは異なり性能を担保するために精度の高い施工が必要になる。リノベでは断熱パネルの使用が初めてだったため、躯体の補正など気密を高める施工を再認識する機会になったそうだ。
そして、最後に今後の取り組みについて訊ねたところ、地域に根差した工務店らしい想いがそこにはあった。地域の特徴として昔に建てられた立派なお宅が多いそうだが、同じ規模の住宅をいま新築で建てると建築費用がかなりかかる。しかし断熱リノベであれば、小さな家を新築で建てるより快適でゆとりある暮らしができる。まわりに空き家が増えていく中で、古い家を潰すのではなく活かすという流れができないかと…。匠の今後の取り組みによって、その想いが実ることに期待したい。
基礎も柱も小屋組み、屋根の瓦も劣化が少なかったため、築20年の平屋住宅をフルリノベーション。新築と比べても見劣りしない高性能住宅に生まれ変わった。
Before
少ない家族のために設計された、築20年になる和室中心のコンパクトな平屋住宅。
After
今のライフスタイルにフィットするよう、水まわりの位置変更や増築を含めて間取りを一新。
Reform Data
延床面積：39.28坪／木造平屋建／築年数：2005年に竣工・築20年／エリア：長崎県雲仙市国見町
断熱リフォームによる性能改善：省エネ区分 7地域
改修前UA値：1.74W/m²・K 改修後UA値：0.29W/m²・K
まるごと断熱リフォームは、今ある住まいを、一棟まるごと断熱改修することで高性能住宅化できる先進の工法。すぐれた性能の断熱材により、壁・天井・床をしっかり覆い、高断熱の窓や玄関ドアに交換。外気温の影響が少なく、快適・健康・省エネを実感できる暮らしを実現する。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
太陽光発電の製品代が実質0円で設置できる、株式会社LIXILTEPCOスマートパートナーズの「建て得」を採用。BEI値は0.27で建築物省エネ法の省エネ基準を大幅にクリアした高い値で達成している。(創エネ含む)
