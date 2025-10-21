LIXILの断熱リフォームを使用して地場工務店の匠が手掛けた断熱リノベの実例集『断熱リノベの匠』を展開

有限会社 久保田工務店専務取締役 久保田 翔 氏創業76年を迎え、地元で愛され続けている久保田工務店。大工の集団としてスタートしたそうだが今もなお自社大工にこだわり、その熟練の家づくりはお施主様からの信頼も厚い。父である現社長がはじめた高性能住宅への取り組みをゼネコンでの勤務経験がある匠、久保田 翔氏が自社の標準仕様へと進化させた。現在は新築・リノベともに高性能住宅二刀流へと、さらなる進化を目指している。実は匠は、中学生の頃から父が建てたスーパーウォール住宅に暮らしていたのだが、その後実家を出て、同じく父が建てた築20年になる在来工法の家で暮らしはじめたがあまりの快適性の違いから、建て替えを検討していたそうだ。しかし、基礎も屋根瓦もキレイ、柱もシロアリの被害もなく使える状況だったため、建て替えるのはもったいないという想いと、断熱リノベ住宅の価値をさらに高めたいとの想いで新築同様ZEH化も行い、築20年の平屋をフルリノベーションしたのだそうだ。さて、その結果はいかに…。久保田氏の奥様とともに今の暮らし心地について語っていただいた。「九州であっても冬は寒く、外気温が2℃、3℃の日もあって、朝などは室内温度が外とあまり変わらなく、家族みんな寒い思いをしていました。それが今では冬でも朝から暖かく、リノベでも実家より快適性が進化していると実感しています。寝る時もこれまでの羽毛布団ではなく、一年中薄い布団で十分です。それからゴキブリが出なくなりました。気密性の高さが虫を寄せつけないのだと思います」「また、平屋の暮らしは理想でしたが、リノベ前の間取りはキッチンとダイニングが廊下を挟んで別々で、とっても不便だったので増築も含めて今の暮らしに合うように間取りを一新。キッチンの場所も変えて、使い勝手の良い開放的なLDKを叶えることができました」こうしてまるごと断熱リフォームによる性能改善に手応えを感じた匠は、お客様におすすめし、その先にこんな希望を抱いているそうだ。スーパーウォールで新築の家を建てたお客様からは、快適性に対する驚きの声をいただくことが多いものの、従来のリノベのお客様からはそのような声を聞いたことがないそうだが、まるごと断熱リフォームなら、暮らし心地の違いに驚いていただけるはずだと。また、熟年層のお客様が暮らしの変化に合わせてリフォームする際に性能アップすることで、ご自身の暮らしの質向上はもちろん、二世帯住宅や将来的に住み継げる価値向上になればと期待しているそうだ。