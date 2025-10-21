こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
GX-ZEH+を見据えた“これからの新基準” 蓄電池などの省エネ設備を標準化「LEGANTIA-S」発売
注文住宅を手がけるヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、断熱等級7に蓄電池新商品「LEGANTIA-S（レガンティア-エス）」を発売しました。
■断熱等級7×基準一次エネルギー消費量156%削減
ヤマト住建は好評いただいているLEGANTIAに太陽光6.00ｋWと蓄電池6.4ｋWhなどを標準搭載した「LEGANTIA-S」を発売しました。プレミアムエコキュートやAiSEG3も標準化され、2025年9月に経済産業省が発表した新たな省エネ住宅基準である「GX-ZEH+」に対応した住宅となります。UA値0.25、C値0.5以下の超高気密高断熱住宅をベースに、再生可能エネルギーの活用と省エネ設備の一体化を次の標準と位置づけ、日常の省エネから非常時の備えまでを住まいに組み込みます。商品詳細はこちら：https://www.yamatojk.co.jp/event/legantia_s
■躯体の“見えない品質”に加え、キッチン・水まわりも“上質を標準”に
基礎断熱や屋根断熱を用いた外張り断熱施工、高性能樹脂サッシ、気密施工の徹底、真壁工法×オール金物工法、制振ダンパーなどを用いて、一年を通して快適な住環境の確保と、長くお住まいいただける長寿命性を支えます。この躯体の見えない品質に加え、生活を彩る設備にもこだわりました。4メーカーから選べるプレミアムグレードのキッチンを採用、フロントオープンの食洗器が搭載されています。さらにトイレ設備はパナソニックのアラウーノを標準搭載。住まい手が上質な生活をおくれる住宅をお届けします。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
