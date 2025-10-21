iOS向け『NAVITIME』『バスNAVITIME』、ライブアクティビティを活用した、バスのリアルタイム案内を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2025年10月21日（火）より、iOS向け『NAVITIME』および『バスNAVITIME』にて、iOSのライブアクティビティを活用したバスのリアルタイム案内を提供開始します。

バスの利用は、特に不慣れな土地では「バスが定刻通りに来るか」「あとどれくらいで来るのか」といった不安を感じたり、「今どこを走っているか」と何度もアプリで現在地を確認したり、状況を把握するのが難しい場合があります。

2025年7月に電車向けに本機能の提供を開始し、「アプリを開かずに電車の位置がわかって便利」というお声や、提供開始1ヵ月で、100回以上機能をご利用になるヘビーユーザーの方もいらっしゃるなど好評をいただいています。バスでも同様の体験を提供できればと思い、今回の対応に至りました。

■ライブアクティビティを活用した、バスのリアルタイム案内について

バスの接近情報や停留所（次のバス停）、遅延情報を iPhoneのロック画面に表示させることで、自分専用のバス停や車内ディスプレイが手元にあるような感覚で、バスの状況をひと目で把握できる機能です。

- 乗車前： 乗るバスが今どこにいるか、あと何分で到着するか、走行位置（バスロケ）をリアルタイムに表示。- 乗車中： 乗っているバスの現在地と、目的地のバス停までの停留所一覧を表示。到着時間、遅延情報、降車タイミングも案内。- 表示場所： iPhoneのロック画面や、ロック解除時のDynamic Islandや通知センターに表示。

『NAVITIME』『バスNAVITIME』ともに、遅延情報を考慮した到着時刻を確認でき、加えて『NAVITIME』では、電車とバスを乗り継ぐ際も一貫した案内をご利用いただけます。これらの機能は、有料会員の方にご利用いただけます。（※1）

本機能を、待ち時間のストレス軽減や乗り過ごしの不安解消、スムーズなバス移動の一助としてご活用いただければと考えております。

ナビタイムジャパンは今後も、利用者のお声に耳を傾けて機能開発を行い、皆様の快適で安心な移動をサポートしてまいります。

※ 対応バージョンは、『NAVITIME』『バスNAVITIME』ともに、iOS 17以降となります。

※ 走行位置（バスロケ）に対応しているのは、約140社のバス路線です。

（※1）『NAVITIME』では、当面の間、無料会員の方でも3回まで無料でご利用いただけます。なお、電車のリアルタイム案内をすでに3回ご利用された方は有料会員登録が必要になります。

■本機能の利用イメージ

『NAVITIME』のルート検索・停留所一覧、『バスNAVITIME』のMy時刻表・停留所一覧（降車順）画面に表示される、「ロック画面に表示」ボタンを押すことで利用できます。乗車するバスの接近情報と乗車中のバスの走行位置をリアルタイムに確認することができます。

『NAVITIME』『バスNAVITIME』

■機能紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qnuNppHEQO8 ]

■関連プレスリリース

（2025年7月31日）iOS向け『NAVITIME』『乗換NAVITIME』電車の停車駅案内をリアルタイムに確認できる新機能(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202507/31_5908.html)

■『NAVITIME』

徒歩、電車、バス、自転車、飛行機、車（タクシー）などの様々な移動手段を組み合わせたドアtoドアのルートを案内します。その日、その時、その人に合った最適な移動をサポートする、トータルナビゲーションサービスです。

iOS向け『NAVITIME』ダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/id365876050)

■『バスNAVITIME』

バスの乗換や時刻表、運行情報などバスの移動に特化したナビゲーションアプリです。全国すべての路線バス・コミュニティバスに対応しており、出発地からバス停までの徒歩ルートの案内や、いつも乗車するバス停の登録、現在地周辺のバス停検索などの機能をご利用いただけます。また高速バスの検索・予約連携にも対応しています。

iOS向け『バスNAVITIME』ダウンロード(https://itunes.apple.com/jp/app/id589399930?mt=8)

