紫芋の新作＆かぼちゃのコロッケ 秋の味覚を楽しむ2品を期間限定販売
神戸コロッケで秋を満喫！ハロウィンにもおすすめ
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケでは、10月23日（木）より、秋の味覚を楽しめる期間限定商品を2品販売いたします。
目でも舌でも「秋」「ハロウィン」を楽しめる商品をご用意し、皆様のお越しをお待ちしています。
■商品概要
※価格は税込／画像は全てイメージです。 ※ご購入当日中にお召し上がりください。
かぼちゃのクリームコロッケ \238（1個）
例年発売を待ち望むお客様も多い、秋の人気商品。ホクホクのかぼちゃとなめらかなクリームがたまらない一品ですが、甘さは控えめに、スイーツではなく食事として召し上がっていただけるよう仕上げています。
＜販売期間：10月23日（木）～10月31日（金）＞
紫芋のハニーバターコロッケ \260（1個）
さつまいもの甘みが楽しめる新商品。しっとりとした紫芋ベースの中から、なめらかなはちみつバターがとろけ出します。はちみつバターはほんのり塩味を効かせることで、さらに甘みを引き立てています。
＜販売期間：10月23日（木）～11月19日（水）＞
■販売店舗 全国の神戸コロッケ各店
※一部取り扱いのない場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2025年9月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
