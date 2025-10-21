株式会社ユードム、名古屋事業所開設と第8回名古屋ネプコンジャパン出展を通じて中部圏での本格展開を加速

株式会社ユードム

株式会社ユードム（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長 森 淳一）は、2025年12月1日に名古屋事業所を開設することを発表します。これに先立ち、2025年10月29日(水)～31日(金)にポートメッセ名古屋で開催される「第8回名古屋ネプコンジャパン(https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/about.html)」に出展し、創業以来培ってきた製造・物流・公共分野の豊富な課題解決力と、AWSなどの最新クラウド技術を駆使したサービスを中部圏の企業・開発者に紹介します。本展示会出展を通じ、名古屋および中部圏のお客様との接点を広げ、地域に根ざした事業展開を加速させます。

名古屋事業所の開設

ユードムは2025年12月1日、名古屋市名駅南に、名古屋事業所を開設します。名古屋事業所の設置により、当社はお客様により密着した支援体制を構築します。

これまで当社は、1976年の創業以来約50年にわたりITサービスで社会に貢献してきました。主に茨城・東京を拠点に製造・物流・公共分野で培った豊富な課題解決力に加え、AWSなどの最新クラウド技術を駆使したサービスを提供してきました。これから名古屋事業所では、特に中部圏の主要産業である製造・物流分野において、約50年の実績と最新の技術を融合させ、お客様からのご期待に応えて参ります。また、地域の技術者採用・育成を推進し、地域経済の活性化にも寄与します。当社の事業拡大戦略を加速させる拠点として、中部圏における価値創造を一層強化して参ります。

名古屋事業所概要

開設日 ： 2025年12月1日

新住所 ： 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル ８階

電話 ： 029-227-3061（開設準備室）

メール ： sales.nagoya@udom.co.jp

住友生命名古屋ビル

代表取締役社長 森 淳一コメント

これまで多くのお客様から名古屋進出のご期待をいただいておりましたが、ようやく本格的に拠点を構えることができました。今後は、この事業所を核として、名古屋エリアを中心とした中部圏のみなさまのベストパートナーとして、地域とともに成長していけるよう努力して参ります。

第８回名古屋ネプコンジャパン出展

出展の背景・目的

ユードムは、中部圏のお客様への認知向上と当社技術を直接体感いただく機会の提供を目的として本展示会に出展いたします。

本出展は名古屋市のご支援により実現したもので、同市ブース内に展示スペースを設けていただきました。地域の皆さまのご協力に深く感謝を申し上げるとともに、行政や企業との連携を通じて、地域産業の発展や課題解決に貢献して参ります。

出展概要

会期 ：2025年10月29日(水)～31日(金)

会場 ：ポートメッセ名古屋（愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2）

ブース ：N17-30

出展内容

当社自社開発製品のデモ体験と、受託開発実績のご紹介を行います。

自社開発製品のご紹介

- SocketDebugger：12万ダウンロードを達成した通信解析ツール- Remorator310：医療・インフラなど、ネットワーク接続が困難な現場の緊急トラブルを「オフライン」で解決するツール(2026年リリース予定)

受託システム開発の実績のご紹介

- 自動車車載ソフト：SDV時代に対応、ECU統合・オールイーサネット化・SDV対応診断など次世代開発を支援- 製造業向けシステム：計画、製造、実績取得・分析まで、パッケージソフトでは対応できないお客様特有の課題解決を支援- 物流業向けシステム：WMS、WCS、DPS、DASなど長年の実績に基づく、個別の現場ニーズに合わせた開発- Oracle NetSuite：ERPとスクラッチ開発の融合を武器に、Oracle NetSuite Rookie Partner of the Year 2025を受賞- ServiceNow：2019年からの数多くの導入実績と多数の資格保有者- 生成AI活用：AWS環境を活用したセキュリティ重視型の業務効率化ソリューション（つくば市との共同研究）来場・お問合せに関する情報

オンライン事前登録（以下リンクから、無料入場券を取得いただけます）

https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1461901256390109-4MS

問い合わせ窓口：

グループ経営企画室 粟井

メール：pr@udom.co.jp

会社概要

社名 ： 株式会社ユードム

設立 ： 1976年９月

従業員 ： 405名(単体)／510名(グループ) *2025年4月1日現在

資本金 ： 9,520万円

代表 ： 代表取締役社長 森 淳一

所在地 ： 本社 茨城県水戸市城南1-5-11

東京本社 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング5階

土浦支社 茨城県土浦市港町2-2-12

名古屋事業所 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル ８階

HP ： https://www.udom.co.jp/