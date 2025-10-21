【調査結果】資格って、本当に必要？8割が資格取得経験あり！資格取得が注目される3つの理由とは

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）が運営する学びのメディア『日本の資格・検定』は、独自の調査レポートシリーズ「まなびインサイト」にて、「資格取得の実態」に関する調査結果を発表いたしました。

本調査は、20～60代の男女1,911名を対象に実施し、資格取得の有無やその背景、取得目的などを分析したものです。

今回の調査では、約8割が「資格を取得した経験がある」と回答し、資格取得がキャリア形成やスキルアップの有効な手段として、社会的に定着していることが明らかになりました。また、デジタル学習の普及やキャリア意識の変化を背景に、資格を通じた「自己成長」「スキル可視化」のニーズが高まっている実態も見て取れる結果となっています。

▼調査結果サマリー

▼記事の紹介について

調査結果の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_01.html- 資格取得経験者（自動車運転免許を除外）は8割超運転免許を除外した上でも、82.9％が資格を保有している結果となり、資格取得が広く一般化していることが明らかに。- 資格取得が注目される3つの背景1. リスキリング需要の高まり2. デジタル学習環境の整備3. 自己成長・スキル可視化への意識変化- 男女差はわずか、男性の方がやや高い傾向男性84.5％、女性81.8％と大差はないが、男性の方が若干高い結果に。調査結果の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_01.html

▼学びのメディア『日本の資格・検定』とは

学びのメディア『日本の資格・検定』は日本最大級の資格・検定情報サイトです。約1,300にのぼる資格・検定の情報や、資格・検定にまつわるキャンペーンなど、資格・検定につながる様々なコンテンツをお届けしています。

資格・検定の情報だけでなく、学びやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツも配信。皆さんの資格・検定との出合いから、学習・受験、合格を応援します。

学びのメディア『日本の資格・検定』：https://jpsk.jp

新着記事一覧：https://jpsk.jp/articles

