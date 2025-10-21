10/31発売開始！【ふとん乾燥機の新常識】270gの超軽量×革新的な伸縮構造で「快眠をどこへでも」

株式会社SUNONE


特徴一覧：


１.【メーカー史上最軽量270g。】布団に挿すだけで、快眠がすぐそこに。


２.【革新的な伸縮構造。】266～449mmまで自由に伸びて、ベッドの隅々まで。


３.【最大風速18.5m/s。】傘サイズの小型ボディからは想像できないパワフル送風。






◎サッと使えて、一年中いつでも快適な眠りを。




◎MINIサイズなのにパワフル！布団の隅々まで素早く乾燥＆温め




◎小さくて軽いから、出張や旅行先でも快眠。




◎伸縮構造でベッドサイズを問わず快適に使える




◎ノズル式からの解放。すっきりシンプル、心地よい体験。




POINT01.　ふとんに挿すだけで超簡単！毎日手軽に快適ふとん！

スティック型だから、布団にサッと挿し込むだけで手間いらず。


お出かけ前は消臭・除菌・ダニ対策に、寝る前はふとんを温めて快眠サポート。


忙しい日でも、毎日ストレスなく快適な布団で眠れます。






POINT02.　わずか270g、自社史上最軽量モデル

SUPWERπ独自の超小型高速モーター搭載で、重さわずか270gの超軽量設計。長さ26.5cmのコンパクトサイズで、カバンやスーツケースにすっぽり収まり、旅行や出張先でも布団や寝袋をサッと温め、快適な睡眠をサポートします。






POINT03. 小型なのに驚きのパワフル温風！

超小型高速モーターを搭載し、コンパクトながらパワフルな風量を実現。




長さ調整ができるので、子ども用ベッドからダブルサイズまで布団全体をしっかり乾燥・あたため。まるで天日干ししたようなぽかぽか＆サラッと仕上がります。




POINT04. 伸縮構造でベッドサイズを問わず快適！

Superπミニふとん乾燥機は、長さを調整できる伸縮構造を採用。


266mmから最大449mmまで伸ばせるので、子ども用ベッドからダブルサイズまで、布団の隅々までしっかり乾燥・あたためます。






POINT05. ダニ・湿気をしっかり対策！

ベッドには数百万～数億匹のダニが潜むとも…。


Superπは約60℃の温風で毎日ふとんを乾燥し、湿気やダニを効果的に防止。


「ダニモード」なら約30分で約99％のダニを抑え、清潔で快適な眠りを守ります。



※約60℃温風でダニ対策。画像はイメージです。

POINT06. シーンに合わせて選べる多彩なモード！





◎あたため（10分）：寝る前にサッと布団をポカポカに


◎乾燥（20分）：湿気を飛ばしてふっくら快適に


◎ダニ対策（30分）：徹底加熱で清潔＆安心安全性の追求


POINT07. 安全性も徹底追求





POINT08.　大切な人へプレゼント





発売情報：


発売日：2025年10月31日日開始


掲載期間：2025年11月30日まで


＼CAMPFIRE限定先行販売／


割引き率の高い商品から売り切れますので、お早めにお買い求め下さい。


限定150個【39％OFF】超超速割


限定350個【33%OFF】超早割


※上記以外の割引も数量限定でご用意あり。


URL：


https://camp-fire.jp/projects/895455/view