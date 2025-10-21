シリーズからついにステージへ！HYBE LATIN AMERICAの「SANTOS BRAVOS」、10月22日に最終メンバー決定＆コンサートを開催

株式会社HYBE JAPAN- メキシコを代表する会場「ナショナル・オーディトリアム」で1万人が熱狂。最終メンバー発表の瞬間を10月22日、HYBE LABELS公式YouTubeで全世界に配信- Black Eyed Peasの楽曲などを手がけたJohnny Goldsteinがプロデュースしたデビューシングル「0%」をコンサートで初披露- HYBEのメソッドで育成されたグローバルプロジェクト「SANTOS BRAVOS」は"この10年で最も期待されるラテンボーイズグループ”と話題を博す

HYBE LATIN AMERICAは、ラテンボーイグループプロジェクト「SANTOS BRAVOS（サントス・ブラボス）」のエピソード11の中で、デビューメンバーを正式に発表することをお知らせします。発表は、メキシコシティの象徴的な会場であるナショナル・オーディトリアム（Auditorio Nacional）で、日本時間10月22日（水）午前11時（現地時間10月21日（火）午後9時）より開催されるコンサート内で行われます。その模様はHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにてライブストリーミングされ、全世界のファンが歴史的な瞬間を目撃できます。

本コンサートのオープニングアクトには、メキシコの歌手兼俳優であるDannaとBRESH DJsが出演します。本コンサートのチケットは第1次販売が2時間、第2次販売が1時間で完売しており、1万人収容の会場を満席にするほどの、彼らのデビューに対する期待値の大きさを証明しています。

コンサートでは、シリーズで愛されてきた楽曲の披露に加え、SANTOS BRAVOSのデビューシングルとなる「0%」がコンサートで初披露されます。この楽曲は、Leray、Black Eyed Peas、David Guetta、Madonna、Britney Spears、Shakira、Jason Deruloなど、世界的なアーティストのヒット作を手掛けてきた著名なプロデューサー、Johnny Goldsteinがプロデュースを担当しました。

「0%」の公式ビジュアライザーは日本時間10月13日正午（メキシコシティ現地時間10月12日午後10時）からSANTOS BRAVOS公式YouTubeチャンネルにて視聴できるほか、Spotify、Apple Music、YouTube Musicなどの主要な音楽配信プラットフォームで聴くことができます。

事前登録はこちら：https://santosbravos.lnk.to/0Percent(https://santosbravos.lnk.to/0Percent)





このプロジェクトは既に国際的な評価を得ており、「the most promising Latin boy group of the decade（この10年で最も期待されるラテンボーイズグループ）」と称されています。メンバーは、Billboard Latin Music Weekにも参加し、10月22日にはHYBE LATIN AMERICA傘下レーベル・TRUのGMであるJaime EscallonとLeila Coboと共に、「The Building of Santos Bravos（SANTOS BRAVOSの構築）」と題したパネルディスカッションを行います。このパネルでは、コロンビア、スペイン、ベネズエラ、メキシコ、ペルー、ブラジル、プエルトリコといったラテンアメリカ各国の才能を結集したこのグループの、トレーニング、育成、創造プロセスについて語られます。

TRUのGMであるJaime Escallonは、「SANTOS BRAVOSの各メンバーは、ラテンアメリカにおける最高峰の才能を体現しています。彼らは長年にわたり築き上げてきたものをさらに高めるため、この数ヶ月間、たゆまぬ努力を重ねてきました。今回のデビューは、そうした継続的な努力と入念に練り上げられたプロセスの結晶です。鍵となっているのはファンとのつながりであり、初日からオンラインや対面で、ファンがこの旅路を形作り、サポートしてきてくれました。」と述べています。

HYBE LATIN AMERICA COOのJuan S. Arenasは、「このプロジェクトは、HYBEが培ってきたメソッドとビジョンを基盤に構築されています。厳格なトレーニングに加え、創造性、そしてグループのアイデンティティ形成のプロセスにファンの参加を取り入れることで、オーディエンスや世界の音楽業界との真のつながりを育むことを目指しています。」と述べています。

HYBE LATIN AMERICAのT&D（トレーニング＆ディベロップメント）責任者であるJessica Kwonは、「SANTOS BRAVOSのT&Dプロセスは、ステージパフォーマンスやボーカルの訓練、アーティスティックなアイデンティティ、ブランドの確立に至るまで、全体的な視点で行われてきました。ラテンポップの次の10年を形作るアーティストを育成するために、あらゆるステップが考え抜かれています。」とコメントしています。

日本時間10月22日（水）午前11時（メキシコシティ現地時間10月21日（火）午後9時）から視聴できるコンサートは、グループの公式デビューであると同時に、グループ結成以前からメンバーを支えてきたファンが重要な役割を果たしたプロセスの集大成となります。ぜひご注目ください。

デビューシングル「0%」のミュージックビデオは、日本時間10月22日（水）午前11時にSANTOS BRAVOS YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@Santos_Bravos)にて公開します。

楽曲はSpotify、Apple Music、YouTube Musicなど(https://santosbravos.lnk.to/0Percent)で聴くことができます。

「SANTOS BRAVOS」は、日本時間10月22日（水）午前11時にナショナル・オーディトリアムにて正式デビューします。HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルでライブ配信されます。

HYBE LABELS公式YouTubeチャンネル視聴リンク：https://www.youtube.com/@HYBELABELS(https://www.youtube.com/@HYBELABELS)

HYBE LATIN AMERICAは、ラテンアメリカの活気に満ちた声と多様な才能を世界の舞台で事業を拡大させることに専念しています。この地域の豊かな文化への深い敬意を基盤に、HYBE LATIN AMERICAは伝統的なリズムと最先端の芸術性を融合させ、革新と伝統が出会うダイナミックなプラットフォームを創造しています。

アーティストに創造的な自律性と最先端のリソースを提供することにコミットし、HYBE LATIN AMERICAは国境を越え、世界中のファンを団結させる協力的な環境を育んでいます。画期的な音楽、忘れられないライブ体験、そして意義深い文化交流を通じて、HYBE LATIN AMERICはラテン音楽のグローバルなアイデンティティを再定義し、地域の心を称えながら、エンターテインメントの未来を形作ることを目指しています。