1日滞在型こどもの遊び場「のびっこジャンボ」「のびっこジャンボ そよら古川橋駅前店」が11月14日(金)オープン！
株式会社イオンファンタジー(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤原徳也、以下、当社)は、2025年11月14日(金)、1日滞在型こどもの遊び場「のびっこジャンボ そよら古川橋駅前店」を大阪府門真市にオープンいたします。この施設は、0歳から12歳までの子どもとそのファミリーを対象とした、家族みんなが一日中笑顔で過ごせる屋内型プレイグラウンドです。
●低価格、長時間、天候に関係なく、屋内でも思い切り遊べるプレイグラウンド
「のびっこジャンボ」は、「家族で1日あそび放題！楽しさジャンボなプレイグラウンド」をコンセプトに、お子さまがのびのびとからだを動かして遊べるコンテンツが満載です。青い海が広がるような開放的な空間に、ボールプールや大型ブロック、なりきり遊びコーナー、サーキットコーナーなど、たくさんの遊びがあり、家族で丸一日楽しめる施設です。
また、子育て世代のニーズにお応えし、地域最安値を目指した入場料、飲食物の持ち込みOK、保護者さまの途中交代OK、再入場OKで、０歳のお子さまは入場無料※です。飲食エリアも完備し、付き添いの保護者さまも快適にお過ごしいただけます。この施設は、共働き世代の増加に伴い、家族で過ごす時間を大切にしたいという需要の高まりに合わせた、家族みんなの『えがお時間』が増えるプレイグラウンドです。
※当社無料アプリ「トットット」会員さま限定
※店内・遊具の画像はイメージです。
●「のびっこジャンボ 古川橋駅前店」たっぷり遊べるたくさんの遊具やコンテンツ
ボールプール、なりきり遊びコーナー、サーキットコーナー、ふわふわ風船、大型ブロックなど、お子さまが思いっきりからだを動かして楽しめるコンテンツをたくさんご用意しています。ベビーエリアには赤ちゃん専用のおもちゃもあるので小さなお子さまも安心して遊べます。
アミューズメント用のゲーム機は、専用のメダルを使って、お金を気にせず何度でも遊べます。
＜飲食エリア＞
遊び疲れた時には飲食エリアでひとやすみ。飲食物持ち込み自由なのでお好きなタイミングでランチを食べたり、おやつを食べながらおしゃべりを楽しんだり、ゆっくり過ごすことができます。
※店内、遊具の画像はイメージです。
●低価格でたっぷり遊べる！平日こども１日パック900円！■当社無料アプリ「トットット」会員さまご利用料金
・ナイトパックは平日16時～、休日17時～の利用が可能です。
・上記料金は、無料子育て応援アプリ「トットット」に会員登録された方の会員料金です。入場当日にご登録いただいた場合も、当日から会員料金が適応されます。非会員さまは子ども料金のみ+200円となります。
・「トットット」会員に限り０歳は入場無料です。初回の入場時に年齢が分かる証明書(母子手帳等)のご提示が必要です。
※必ず保護者さま(16歳以上)が1名付き添いでご利用ください。
※スクールホリデー期間（春休み・GW・夏休み・冬休み等）は平日でも休日料金となります。
※11月15日(土)～11月24日(月・祝)の期間、土日祝日の「１日パック」はご利用いただけません。
※料金表は10月21日(火)時点のものです。最新の料金は公式HPをご覧ください。
●当社が運営している子育て応援アプリ 「トットット」でスタンプを貯めてオトクにあそべる！0歳からの子育て応援サービスアプリ「トットット」とは？
「トットット」は、子育てに役立つ情報発信やおトクなクーポンの配信、来店スタンプを貯めることで当社が運営するプレイグラウンドがオトクにあそべる、0歳からの子育て応援サービスアプリです。無料でご利用いただけます。
「トットット」アプリをダウンロードし、お子さまの情報を登録していただくと…
１.アプリのダウンロード＋会員情報登録で、翌日から使える割引クーポンをプレゼント！
２.プレイグラウンドのご利用でお子さま1人につき1日最大1スタンプがたまり、５個たまると次回使える割引クーポンをプレゼント！
３.おトクなクーポンやプレゼントがもらえるアプリ会員限定のキャンペーンを随時開催！
４.子育てに役立つ情報を配信！
※スタンプは退出処理が完了した時点で反映されます。
※スタンプ5個特典クーポンは翌日から使用可能となります。
※0歳無料入場のお子さまはスタンプ機能対象外です。
※0歳は1歳の誕生月の月末までです。 ※お子さまの年齢を確認させていただく場合がございます。
トットット特設WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/tottotto/
●障がい者割引について
障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、ミライロID、各種受給者証をご提示のご本人とご同伴者（2名さままで）の方はご利用料金が半額になります。
●のびっこジャンボ そよら古川橋駅前店 概要
施設名：のびっこジャンボ そよら古川橋駅前店
所在地：大阪府門真市末広町41-2 そよら古川橋駅前3階
対象：０歳～12歳のお子さまとその保護者さま
営業時間：10時～19時（最終受付18時30分）
のびっこジャンボ公式HP：https://www.fantasy.co.jp/nobicco/jumbo/
株式会社イオンファンタジー
「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,274店舗（2025年9月末現在）を運営。
社名：株式会社イオンファンタジー
設立：1997年2月14日
資本金：18億24百万円（2025年2月期）
事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営
公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/
※画像はイメージです。
※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。