トムトム、Hyundai AutoEverの欧州車向けナビゲーションに交通情報サービス提供の複数年契約を締結

TomTom NV- 両社、欧州全域向けの現代自動車グループモデルにトムトムの技術を搭載するパートナーシップを拡大- トムトムのリアルタイム交通情報・スピードカメラサービスが現代自動車グループモデルのダッシュボードに搭載、ナビゲーション体験を向上

ロケーションテクノロジーのスペシャリストであるTomTom（本社：オランダ・アムステルダム、以下トムトム）は、現代自動車グループ（HMG）のモビリティソフトウェアプロバイダーであるHyundai AutoEver（HAE）とのパートナーシップを拡大し、欧州全域で百万台超のHMGモデルの運転体験を向上することを発表しました。今回の新たな契約により、トムトムはHAEの地図サプライヤーとしての地位を確固たるものとし、リアルタイム交通データや新たに取得したスピードカメラサービスなどのトムトムのライブサービスはHyundai AutoEverのナビゲーションソフトウェアに統合され、今後数年間にわたり欧州で販売の現代自動車、Kia、Genesisの全モデルをサポートします。

トムトムの最新のスピードカメラサービスは、ドライバーに近くのスピードカメラを知らせることで速度制限の遵守を促し、より安全な運転に貢献します。トムトムのリアルタイム交通情報サービスにより、HAEは最新の交通情報をシームレスに利用できるため、ドライバーは渋滞を回避し、最適なルートを見つけることができます。これらのサービスの統合は、車載ナビゲーションシステムの機能強化だけでなく、ドライバー全体の交通状況把握と交通規制遵守にもつながります。

HAEのナビゲーション部門責任者を務めるドンクォン・ソ（Dongkwon Suh）氏は次のように述べています。「トムトムとのパートナーシップを継続できることを大変嬉しく思います。これにより、欧州のHAEのお客様に最高レベルの快適性と安全性を提供できるようになります。トムトムは、高精度の地図データを提供し、高速道路運転支援技術を大幅に強化するだけでなく、ドライバー向けのナビゲーションガイダンスや到着予定時刻の改善にも貢献するリアルタイムの交通情報も提供してくれる信頼できるパートナーです」

トムトムのセールス担当シニアバイスプレジデントを務めるブノワ・ジョリー（Benoit Joly）は次のように述べています。「HAEとのパートナーシップを拡大し、欧州全域のHAEのラインナップに当社のライブサービスを提供できることを誇りに思います。HAEは自動車業界で最も革新的な企業の一つです。当社は業界をリードする地図とライブ交通サービスを通じて、HAEがお客様に安全で効率的な運転体験を提供できるよう尽力してまいります」

Hyundai AutoEver（HAE）について

HAEは、自動車ソフトウェアのイノベーションをリードし、最先端のデジタルトランスフォーメーションを通じてお客様の成長を加速、支援しています。車内外の両方の技術において高度なソリューションを提供し、スマートモビリティ分野で新たな基準を確立しています。詳細はhttps://www.hyundai-autoever.com/eng/main/index.doをご覧ください。(https://www.hyundai-autoever.com/eng/main/index.do%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

トムトムについて

トムトムは、何十億のデータポイント、何百万の情報ソース、何千ものコミュニティ、これらの膨大な情報を統合し、世界で最もスマートな地図を創りだす地図メーカーです。トムトムは、ドライバー、自動車メーカー、企業、開発者に位置情報とその関連テクノロジーを提供しています。アプリケーション対応の地図、ルーティング、リアルタイム交通情報、API、SDKを通じて、トムトムは夢を描き行動する人々が世界を前進させることを可能にします。詳細はhttp://www.tomtom.comをご覧ください。(http://www.tomtom.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)