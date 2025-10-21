～11月限定！ファミマのおトクが止まらない～お財布に入れておくよりおトク！ファミペイチャージ残高に対して年率3.0%相当の期間限定ファミマポイントがもらえるキャンペーンを11月に開催！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）はファミマのアプリ「ファミペイ」（以下：「ファミペイ」）内において、ファミリーマートの関連事業者である株式会社ファミマデジタルワン（本社：東京都港区、代表取締役社長：中野和浩、以下ファミマデジタルワン）が発行するファミペイチャージ残高（電子マネー）に対して、年率3.0%がもらえるおトクなキャンペーンを2025年11月1日（土）から開始いたします。

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間である30日間のファミペイ平均チャージ残高に対して、年率3.0%分を期間限定ファミマポイントでもれなく進呈いたします。（小数点以下は切り捨て）

期間中は、毎日23時59分時点のファミペイチャージ残高を当該期間のファミペイ平均チャージ残高の計算対象とし、ファミペイチャージ残高が999円以下の日は当該計算の対象外として算出いたします。

【キャンペーン参加条件】

１.ファミマのアプリ「ファミペイ」からのエントリー

２.eKYCによる本人確認

の2つが必要です。エントリーとeKYCによる本人確認の順序は問いません。

※11月30日（日）に参加条件を達成した場合でも、11月1日（土）から11月30日（日）までのファミペイチャージ残高を当該期間のファミペイ平均チャージ残高の計算対象といたします。

※キャンペーン開始前にチャージをした残高であっても、キャンペーン期間中にチャージ残高としてファミペイ内に入っている残高は、当該期間のファミペイ平均チャージ残高の計算対象となります。

※eKYCとは、ファミペイアプリを登録した方が、登録者本人であることを確認するためのオンライン上で完結するサービスです。本人確認のお手続きは、ファミペイアプリより24時間365日受け付けております。（審査内容によっては、お手続きにお時間がかかる場合があります。）

【エントリー及び対象期間】

エントリー期間：2025年10月21日（火）10:00 ～ 11月30日（日）23:59

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）0:00～ 11月30日（日）23:59

【キャンペーン対象外となる場合について】

１.ファミペイチャージ残高について

・ファミマポイント及びファミペイ翌月払いの利用可能額はキャンペーン対象外です。

２.以下に該当される場合はキャンペーン特典進呈の対象外となります。

・当社各種規定に違反された方、もしくはファミペイアプリのご利用状況により、当社が不適当と判断した場合

【期間限定ファミマポイント進呈日・有効期限】

進呈日 ：2025年12月末日頃

有効期限：2026年2月28日(土) 迄

【注意事項】

・本キャンペーンは株式会社ファミマデジタルワンが独自に行うものであり、Google Inc.やApple Inc.およびApple Japan合同会社とは関係ありません。

詳細は下記の特設ページをご確認ください。

URL：https://famipay.famidigi.jp/cp/cp202_r/

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上