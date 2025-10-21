Finatextホールディングス、VP of Data & AIに大野巧作 / Kevin が就任

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する株式会社Finatextホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：林 良太、以下「当社」）は、当社グループのVP of Data & AI に大野巧作 / Kevin が就任しましたことをお知らせします。

■選任の背景

組織の生産性を向上させ、より大きな価値を生み出すために生成AI/LLMが重要な要素であることは言うまでもありません。一方で、生成AI/LLMをより効果的に活用するには、整理されたデータ基盤が必須です。当社グループにおいては株式会社ナウキャストが、長年にわたり大規模なオルタナティブデータを扱うことで培ったデータ基盤の開発・運用ノウハウをベースに、社内データ基盤の整備やその基盤を生かした生成AI/LLM活用を促進してきました。

ナウキャストのデータエンジニアとして長らくデータ基盤の構築・運営に貢献し成果を残してきた大野が当社グループのVP of Data & AIを担うことで、グループ全体のデータ基盤整備や生成AI/LLM活用がさらに加速し、生成AIとデータを活用して企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を一気通貫で支援するData AI Solution事業の強化にもつながると考えています。

株式会社Finatextホールディングス CTO/CISO 田島悟史

■プロフィール

株式会社Finatextホールディングス

VP of Data & AI

大野巧作（おおの こうさく） / Kevin

東京大学大学院理学系研究科を修了後、2020年4月に株式会社ナウキャスト入社。POSデータのパイプライン構築や分析に携わり、2024年からはデータ分析基盤開発チームのリーダーとしてAWSやSnowflakeを活用したクラウド環境の整備や技術検証を主導。2025年10月、株式会社FinatextホールディングスのVP of Data & AI に就任。Kaggle Competition Masterで、複数の機械学習コンペで入賞実績あり。

■就任にあたってのメッセージ

これまで株式会社ナウキャストにて、金融系ビッグデータを扱うセキュアでガバナンスの行き届いたデータ基盤の設計・構築・運用を担い、また生成AI活用のためのクラウド環境の整備を進めてまいりました。これによりデータプロダクト開発とデータ分析の生産性を大幅に引き上げ、ナウキャストの事業拡大に貢献してきました。

今後はナウキャストで得た知見・経験をFinatextグループ全体へと展開し、データとAIの力で各事業の意思決定と価値提供を加速してまいります。「金融を“サービス”として再発明する」というグループミッションの実現に向け、VP of Data & AIとして邁進してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

■Finatextグループ 採用情報

Finatextグループは、「金融サービスがもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現に向け、エンジニアをはじめとしたあらゆる職種で仲間を募集しています。ご興味をお持ちいただいた方は、ぜひ以下も御覧ください。

- Finatextグループ 採用サイト(https://finatext.com/recruit)- Finatext Tech Blog(https://zenn.dev/p/finatext)

【Finatextグループについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/