9歳の男の子の作品が「パブロス賞」受賞。小児慢性特定疾病の子どもたちが、メタバース美術館で作品展示

パブロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 藭田昌典、以降パブロス）は、「どんな状況にいる子どもでも、自由に想いを表現し、社会とつながるきっかけを生み出す」ことを目的に、小児科医・教育学研究者・NPO代表らによる「チームWonderMeta」と連携し、長期にわたり医療的ケアや治療を必要とする小児慢性特定疾病の子どもたちを対象にしたアート展示企画「WonderMeta×PABLOS美術館」を2025年9月に実施しました。

本企画で、子どもたちの自由な発想を称える「パブロス賞」を設け、9歳の男の子の作品「ひよこばら」が受賞しました。

■ パブロス賞 受賞作品・受賞者紹介：病気と向き合う想いをアート作品と文章で表現

パブロス賞を受賞した「ひよこばら」を発表する、パブロス美術館館長 藭田昌典

「パブロス賞」を受賞した男の子は、生まれつき発作を抑えるための毎日の服薬が欠かせない病気とともに暮らしています。作品とともに提出された「病気と向き合う日々で感じたこと」には、「薬が美味しくなくて毎日2回飲んでいるのに慣れる気がしない」と記されており、自身の病気と向き合う日常のひとこまを、アート作品と文章の両方で表現しきっている点が評価されました。

『服薬のつらさという、病気と生きる当事者ならではの率直な感情を作品に昇華させた「ひよこばら」の受賞は、物理的制約がある環境下でも、メタバース美術館というプラットフォームを通して、子どもたちが社会とつながり、社会に向けて自身の想いを表現できる可能性の拡がりを表しています。このような子どもたちの社会とつながる機会づくりに関わらせていただくことができ大変嬉しく思います』とパブロス美術館館長 藭田昌典は述べています。

■ 「WonderMeta×PABLOS美術館」の取り組み概要

小児慢性特定疾病とは、20歳未満で発症し、生命を長期にわたって脅かす、あるいは継続的な治療や通院が必要な病気のことを指します。小児がん、腎疾患、代謝異常、血液疾患など約850の病気が指定されており、治療や入院が長期化しやすく、その結果として、学習や友人関係の機会が限られ、社会とのつながりを感じにくくなるという課題を抱えています。

展示会では、「PABLOS美術館」のプラットフォームをもとに再構築したメタバース空間に、病気と向き合う子どもたちの作品を60点以上展示。全国各地からアバターとしてアクセスした来館者からの様々なフィードバックなど、双方向の交流が行われました。9月28日には香川県高松市でリアル展示会を開催、1000名以上が来場しました。

【オンライン展示】

・テーマ：「空想いきもの図鑑」

・展示：小児慢性特定疾病の認定を受けている子どもたちを中心に、病室や自宅、治療の合間などで制作された60点以上

・特徴：全国各地からアバターとして来館し、「投票」「コメント」「リアクション」機能を通じて作者にフィードバックを送る双方向の交流を実現。コメント欄には、制作者と来場者の温かい交流が多数確認されました。

【リアル展示会】

・日時：2025年9月28日

・場所：香川県高松市（NPO法人未来ISSEY主催「ゴールドリボンフェス2025」と連動）

・内容：メタバース展示作品の原画や実物を展示。約1,000名が来場し、公式アンバサダーの岸谷蘭丸氏によるトークセッションも開催され、病気と向き合う子どもや家族に向けたメッセージが発信されました。展示作品には、作者が記した「病気と向き合う日々で感じたこと」を併せて掲示し、作品の背景にある子どもたちの日常に光を当てました。

