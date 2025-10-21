TONICHI開発の法人向け名刺管理アプリネクスタ・メイシが「営業DX EXPO」に出展

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ(https://tnexta.com/)」を開発・販売する東日印刷株式会社（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下TONICHI）は、10月29日(水)～31日(金)に幕張メッセで開かれる「DX総合EXPO」内の「営業DX EXPO」に出展します。 TONICHIは毎日新聞グループホールディングスの中核企業の一つで、ネクスタ・メイシの開発にはメディア企業が求める高いセキュリティ機能等が反映されています。

「営業DX EXPO」は営業のDX化を促進する最新ソリューションが集う展示会です。SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係性管理)、名刺管理システム、オンライン商談ツールなど、営業のDX化を促進する最新ソリューションが一堂に集い、業務改善や課題解決のヒントが得られる絶好の機会です。Salesforceやkintoneなど各種システムとも連携可能で抜群のコスパを誇る「ネクスタ・メイシ」を、この機会に試してみられませんか。ご来場の際はぜひ弊社ブースへお越しください。お待ちしています！

〈「営業DX EXPO」概要〉

会期：2025年10月29日(水)～31日（金） 10:00～17:00

会場：幕張メッセ（1～3・8ホール）小間番号S17-16

※ご入場にはウェブサイトから事前登録が必要です。

事前登録はこちらから

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」について

「ネクスタ・メイシ」は、セキュリティに優れたアプリとしてテレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」でも紹介され、月額660円～という低価格で▽名刺管理▽検索▽共有▽自動名寄せ▽経歴表示▽メモ書き▽タグ付け▽オンライン名刺交換――など、ビジネスパーソンに必要十分な機能を装備。用途や予算に合わせた3つのプランをご用意し、利用者急増中の名刺管理アプリです。

TONICHIは10月1日、アナログ名刺管理の「苦労あるある」をコント風にお届けするYouTubeアニメを公開しました。笑った後で「これ、うちかも、、」と思い当たってしまう方が、きっといらっしゃるはず。ぜひご覧ください！

@FUNNYMOVIEYouTubeアニメはこちらから