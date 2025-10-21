１１月１日「入棺体験」と「お寺さんによる法話」

株式会社ベルコ

株式会社ベルコ（本社：大阪府池田市、代表取締役社長：齋藤 斎）は、地域の皆さまに仏教文化への理解と“いのち”について考える機会を提供するため、**ベルコシティホール東福岡葬祭部（千早ベルコ会館）**にて特別企画を開催いたします。

１１月１日千早ベルコ会館にて開催

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84326/table/185_1_dfa660b97ebc82ddad7a4869b31776cc.jpg?v=202510210126 ]

ご参加希望の方はこちらへ

https://www.bellco.co.jp/eventform/7892

■内容紹介【お寺さんによる法話】（11:00～）

仏教の教えや生き方をわかりやすくお話しいただく法話を開催。

日常生活の中で忘れがちな“いのちの尊さ”や“感謝の心”に触れるひとときです。

初めての方でも気軽に参加いただけます。

【入棺体験】

実際の棺に入り、“生まれ変わり”を象徴する体験を行います。

「自分の人生を見つめ直すきっかけになった」「感謝の気持ちが芽生えた」といった声も多く寄せられる人気企画です。

この機会に、日常では得られない貴重な体験をぜひお試しください。

■地域に根ざしたベルコの取り組み

ベルコでは、葬祭を通じて「命を見つめ、心をつなぐ」活動を各地で展開しています。

本企画は、葬儀や仏教への理解を深めるとともに、互助会として地域との絆を育むことを目的としています。

今後も地域住民の皆さまに寄り添い、“もしも”のときに安心して頼れる存在を目指してまいります。