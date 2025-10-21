AI時代の営業変革をリードするマツリカが次世代ビジネス共創カンファレンス「Mazrica Spark 2025」を11/26(水)に開催

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）は、営業・マーケティング・経営企画・DX推進部門のリーダー層を対象にしたビジネスカンファレンス「Mazrica Spark 2025」を2025年11月26日（水）に開催いたします。

本イベントは「ヒト×AIで当たり前を壊す。営業をもっと加速する1日がここに」をテーマに、 AIの進化が営業・組織・ビジネスにどのような変革をもたらすのかを、実践者・専門家の視点から解き明かします。

開催背景・目的

生成AIをはじめとするテクノロジーの進化により、営業・マーケティング領域では「AIをどう活用し、どのように現場へ落とし込むか」という課題が急速に顕在化しています。

一方で、AI活用が目的化し、実務への定着・成果創出に課題を抱える企業も少なくありません。

Mazrica Spark 2025では、AI時代の営業・組織変革をテーマに、

“明日から現場で行動を変えるためのヒント”を得られる1日を提供します。

基調講演：安野貴博氏登壇「AIと人が共進化する未来──社会実装のリアルと企業共創のかたち」

AIエンジニアであり、チームみらい党首の安野貴博氏を迎え、

生成AIの社会実装やAI×ビジネス共創の最前線をテーマにした講演を実施します。

研究と事業、テクノロジーと実務をつなぐ安野氏が、AI活用の本質や組織の変革、そして「人がAIとどう協働していくか」を語ります。

講演後は、当社CROの山本剛義が登壇し、安野氏とのディスカッションを通じて、営業現場におけるAI活用のリアルと、これからの組織変革のあり方を掘り下げます。

主なセッション・登壇企業

SB C&S株式会社、カゴメ株式会社、富士通Japan株式会社、NTTドコモビジネス株式会社など、業界を代表する企業の実務者が登壇し、データ・AI・組織変革をテーマにしたディスカッションを展開します。

- AI時代に育つZ世代営業人材ーAIとデータドリブンで加速する組織づくり──SB C&S株式会社×マツリカ- 現場の知見を未来へ継承するーカゴメ×マツリカが築くAI活用の基盤──カゴメ株式会社×マツリカ- AI時代の営業組織論 ー人・仕組み・テクノロジーの新しい分業──NTTドコモビジネス株式会社×富士通株式会社×マツリカ

特別企画：実践ワークショップエリア（別会場開催）・マツリカ参加日程、会場

今年のMazrica Sparkでは、講演・セッションに加え、別エリアにて「実践ワークショップエリア」を実施。

営業責任者や企画担当者が自社の課題をその場で整理し、「AI導入・データ活用を自社でどう進めるか」をテーマに、体験的に考える場を提供します。

「聞くだけでなく、考え、形にする」──他カンファレンスにはない体験型企画です。

開催概要

名称：Mazrica Spark 2025

日時：2025年11月26日（水）13:30～19:00 （受付開始：13:00）

会場：大手町三井ホール（東京都千代田区）

主催：株式会社マツリカ

対象：営業責任者、経営層、営業企画、経営企画、DX推進、マーケティング部門

参加費：無料（事前登録制）

申込URL：https://mazricaspark2025.jp/

■株式会社マツリカについて

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、マーケティング・営業AIエージェント「DealAgent」を開発・提供しています。

社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、DealAgentの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

▶︎組織の事業課題を解決するビジネスナレッジメディア「Mazrica Business Lab.」

https://product-senses.mazrica.com/senseslab/